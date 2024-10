Vereador Bira garante rodeio em São Carlos: "Vai ser um mega evento"

Vereador Bira foi entrevistado pelo SCA - Crédito: SCA

Nesta segunda-feira (21), o vereador reeleito Bira foi o entrevistado do portal São Carlos Agora, onde confirmou que São Carlos terá um grande evento de rodeio em breve. Durante a entrevista, Bira afirmou que o prefeito eleito, Neto Donato, que assume o cargo em janeiro, já deu o aval para a realização do evento.

"Eu e o Neto temos um compromisso, já está tudo acertado. Ele acompanhou as matérias que eu trouxe para ele e assumiu o compromisso comigo. O rodeio é uma luta minha e um sonho da nossa cidade. Não vai ser só um rodeio, mas um evento para movimentar todo o setor econômico da cidade", destacou o vereador.

Bira, que tem 30 anos de experiência no meio do rodeio, prometeu que São Carlos terá o "melhor rodeio da região". "Vai ser um mega evento com o apoio de comerciantes e de toda a população", disse ele.

Durante a entrevista, o vereador exibiu fotos de participações suas em rodeios passados, incluindo eventos em Barretos e São João da Boa Vista, onde foi campeão. Ele também mencionou o "Desafio do Bem", uma atração que pretende trazer para São Carlos. Trata-se de uma montaria simbólica com o objetivo de arrecadar fundos para entidades beneficentes. Em uma edição anterior, Bira conseguiu arrecadar 15 mil reais em oito segundos para a cidade.

Vereador atribui votação expressiva a conquistas e trabalho realizado em São Carlos

Bira falou sobre sua expressiva votação na recente eleição, onde garantiu seu segundo mandato. Durante a entrevista, Bira destacou que o resultado nas urnas reflete o trabalho que realizou nos últimos anos, com diversas conquistas importantes para a cidade.

"Eu esperava essa votação porque fiz um bom trabalho e tive boas conquistas para São Carlos através dos deputados", afirmou Bira. Ele citou como exemplo a aquisição de três ambulâncias, duas para atender áreas rurais, que têm auxiliado no transporte de pacientes para hospitais em cidades como São Paulo, além de uma unidade de suporte avançado (USA) para o SAMU, essencial para salvar vidas.

Outro destaque do seu mandato foi a instalação de academias ao ar livre voltadas para crianças com deficiência, um projeto que reflete seu papel como secretário da pessoa com deficiência na Câmara Municipal. Além disso, ele destacou emendas importantes para a reforma da UPA do bairro Aracy.

Bira também mencionou que o apoio da população foi fundamental e que o reconhecimento nas urnas é resultado direto do impacto de suas ações. O vereador destacou sua gratidão pelos votos e reafirmou o compromisso de continuar trabalhando pela cidade nos próximos anos.

