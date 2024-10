Veja o que disseram os candidatos a prefeito de São Carlos após o debate da EPTV

Candidatos durante debate - Crédito: SCA

Os candidatos a prefeito de São Carlos Newton Lima (PT), Netto Donato (PP) e Mario Casale (NOVO) participaram, na noite desta quinta-feira (03), do debate promovido pela EPTV. Durante o debate, houve ataques e apresentação de propostas sobre educação, habitação, saúde e emprego.

O debate, mediado pela apresentadora Juliana Brunório, durou uma hora e 20 minutos e foi dividido em quatro blocos: perguntas com tema livre, perguntas com tema determinado, perguntas com tema livre e perguntas com tema determinado.

No primeiro bloco, Casale perguntou a Netto Donato sobre a licitação feita pela atual gestão no valor de R$ 131 milhões em semáforos, projeto este barrado pelo Tribunal de Contas. Netto questionou Newton Lima sobre empreendedorismo. Em seguida, Newton interrogou Netto sobre o valor alto de recapeamento. Entre o embate de Newton Lima e Netto Donato foi mencionada a denúncia que Amariluz Garcia (irmã de Airton Garcia) protocolou no Ministério Público sobre as assinaturas digitais do chefe do Executivo.

As perguntas do segundo bloco foram definidas por sorteio. Newton Lima questionou Netto sobre saúde. Mario Casale interrogou Newton sobre propostas para gerar emprego. Netto, por sua vez, fez perguntas para Casale sobre propostas de lazer e cultura.

No terceiro bloco, os candidatos voltaram a interrogar um ao outro com perguntas livres. Mario questionou Newton Lima a respeito da liminar que possibilita o candidato do PT participar das eleições. Na sequência, Netto fez uma pergunta sobre o mesmo tema para Mario. Já Newton Lima, interrogou a Netto o motivo da Prefeitura ter negado R$ 22 milhões da CPFL determinado pela Justiça.

No tocante ao quarto bloco, Newton Lima, Netto Donato e Mario Casale voltaram a realizar perguntas com temas definidos por sorteio. Netto interrogou Newton sobre saneamento básico (enchentes). Newton questionou Mario sobre propostas para educação. A seguir, Casale perguntou a Netto sobre projetos de habitação.

No final, os três candidatos foram questionados pela imprensa sobre a avaliação do debate. Veja abaixo a opinião de cada candidato:

Mario Casale

“O debate da EPTV é o que tem maior visibilidade e para mim é uma grande oportunidade porque eu não tenho tempo de TV e de Rádio e, por isso, muitos não me conhecem e puderam hoje conhecer e ver que a gente tem um projeto competitivo. Acredito que a gente pode, sim, vencer essas eleições. Temos um candidato, o Newton Lima, que está com uma liminar e pode cair a qualquer momento. As pessoas hoje se sentem inseguras para votar nele. É o mesmo de estar em campo minado. Entendo que agora as pessoas têm que focar em Netto Donato e Mário Casale. Nós temos um projeto novo”.

“Entendemos que atualmente a cidade não está legal e precisamos renovar nossa cidade, precisamos alcançar um novo patamar, muito melhor do que hoje. A cidade hoje está abandonada. É só observar dados do Tribunal de Conta do Estado (TCE-SP), por exemplo, pega o índice de efetividade de gestão municipal. São Carlos tem a pior nota do estado, empatada com Araraquara, que é do PT do Newton Lima. Então, a gente tem hoje que melhorar muito a gestão pública, e eu tenho essa experiência de gestão, aprendi bastante sobre gestão pública, mas, é claro, não sou especialista. Porém, terei pessoas especialistas em gestão pública comigo, a minha especialidade é em gestão de pessoas, processos e sistemas, e é isso que quero disponibilizar a favor da população para a gente melhorar a vida de todo mundo e ter uma cidade onde as pessoas serão mais felizes”.

Netto Donato.

“Primeiro ficou claro que foi um debate de dois candidatos contra um. Os dois candidatos, do PT e do Novo, querendo atacar o líder. Isso faz parte, a gente sabe como que é. A gente fez um trabalho propositivo, eu falei muito de proposta, mostrando a verdade. Infelizmente, o candidato do PT insiste em falar que ele não tem condenações. Ele [Newton Lima] tentou tirar um programa meu do ar, mas o juiz falou: 'não, isso é verdade, tem que continuar'. O que queremos para São Carlos é uma cidade com paz, harmoniosa, que respeita a família, uma cidade onde a gente possa ter verdadeiramente o progresso e é isso que vem acontecendo em todos esses anos de prefeito Airton Garcia. E vamos melhorar, sabemos que temos pontos para melhorar, até por isso, o Airton me convidou. Algumas situações não estavam se encaixando”.

“E ele me convidou e a gente avançou muito neste um ano e oito meses que eu tive com ele [Airton Garcia] na Secretaria de Governo. O prefeito Airton Garcia é uma pessoa admirável. Infelizmente, existem essas fakes news, briga de família. Ficamos tristes porque é um desrespeito com o prefeito. Mas, mais uma vez no debate, nós mantivemos a postura, conversando com a população, respeitando a população. É certo que ganharemos a eleição no próximo domingo. Sabemos que o povo de São Carlos não quer o PT. Sofremos muito nestes 12 anos do PT, estamos pagando dívida deles até hoje e nós não queremos mais. Hoje a cidade tem mais de R$ 2 bilhões de orçamento, a cidade está crescendo cada vez mais e nós vamos, sim, resolver os problemas das enchentes de São Carlos. Resolvemos ali no Cristo, terminando essa obra não teremos mais problema e aí, sim, está no orçamento para o ano que vem começar o piscinão ali em frente ao Fórum Civil, no Parque do Chaminé. Eu resolverei o problema da enchente no Mercado Municipal, o que o PT não fez em 12 anos, o que outros prefeitos falharam nesta área, nós vamos resolver”.

Newton Lima

“Gostei do debate porque pude colocar mais uma vez respostas contra as enxurradas de fake news e mentiras que vocês [imprensa] acompanham e sabem perfeitamente quais são, que mostram a fragilidade dos candidatos. Quando os candidatos têm que mentir o tempo todo para tentar se estabelecer cria uma confusão ruim na cabeça do eleitor, e este é o objetivo deles, para tentar ganhar a eleição. Mas, tenho certeza de que, com a credibilidade que conquistei ao longo dos anos, pelo o que eu já fiz por São Carlos, e as perspectivas do que vou fazer com os apoios do governo estadual e federal, nós vamos virar a chave dessa cidade”.

“São Carlos não pode continuar neste marasmo, incompetência, neste compadrio, nessas denúncias, nessas tramoias que estão sendo montadas. É muito ruim para nossa cidade estarmos vivendo o momento mais triste da nossa história do ponto de vista político. As relações que se estabeleceram entre Executivo e Legislativo e o mecanismo que fez um candidato [Netto Donato], derrotado nas eleições de quatro anos atrás, se valer do prestígio do vencedor em função da doença dele [Airton Garcia] se apropriar disso para poder governar. Isso trouxe as dificuldades que estamos vivendo. Este oportunismo político, que é lamentável, foi denunciado pela irmã do Airton Garcia. Isso será certamente investigado pelo Ministério Público. São denúncias muito sérias e sabemos que pode ter fundo de verdade naquilo que ela [irmã do Airton Garcia] denunciou ao Ministério Público. E se isso acontecer, essa página triste de nossa história só tem um jeito de virar, que será eu sendo eleito no domingo”.

“Montaremos um time competente, voltaremos a fazer projetos bons e não perderemos dinheiro gratuito da esfera federal nem estadual. Realizaremos as grandes obras que a cidade precisa, que há 12 anos não se faz. Transformemos a cidade num canteiro de obras e recuperaremos todos os programas sociais abandonados e que trouxeram prejuízo às crianças, aos idosos, às pessoas com deficiências, aos autistas, moradores em situação de rua, dependentes de drogas. Retomaremos com a experiência de quem já ganhou inúmeros prêmios, sendo reconhecidos não só na cidade, mas em rankings nacionais”.

