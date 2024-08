"UPA do Santa Felícia funcionará no nosso governo", afirma Newton durante caminhada pelo bairro

Crédito: divulgação

O candidato a prefeito, Newton Lima (PT) e seu vice Marcos Martinelli (PSD) – da Coligação “São Carlos Merece o Melhor” (PT, PC do B, PV, PSD, PSB, PSol e União Brasil) – realizaram neste sábado (24) uma caminhada sob o slogan “Santa Felícia Merece Mais”, a partir da Praça da Opto (localizada na rua Joaquim Ribeiro de Souza), sendo muito bem acolhidos pelos moradores que se queixaram, dentre outras demandas, quanto a demora de mais de 5 horas no atendimento pela UPA (Unidade de Pronto-Atendimento) do bairro.

“Isso é um absurdo. Falta médico. Falta atendimento rápido. Isso tudo vai voltar a funcionar como funcionava na nossa época de governo porque temos certeza absoluta que com a nossa experiência, com as propostas do nosso programa de governo, que foram colhidas junto à população, a partir de janeiro de 2025, quando assumirmos a cadeira de prefeito, com muita honra, vamos fazer a cidade voltar a sorrir de novo e vamos solucionar mais esse problema”, antecipa Newton.

Na caminhada pelo Santa Felícia, Newton Lima se comprometeu a governar no bairro. “A população sabe que o Newton Lima não é daqueles que só vêm aqui pedir voto e nunca mais aparecem. Vamos governar no bairro. Vamos voltar a ter uma sede da Subprefeitura no Grande Santa Felícia e vamos estar com frequência aqui e em todos os demais bairros da cidade”.

“Vamos fazer o Mutirão Cidade Limpa. Vamos acabar com o problema da falta d’água, uma vergonha que voltou na nossa cidade, que está à deriva, abandonada: ‘largada’, como dizem os munícipes. É sujeira, lixo, entulho. Falta médico, professor, segurança. Temos uma iluminação horrorosa. Mas estou muito entusiasmado com a recepção calorosa dos moradores. A partir de janeiro de 2025, a cidade vai voltar de novo a brilhar”, projeta Newton.

Da assessoria



Leia Também