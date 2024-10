Últimos dias de campanha: propaganda eleitoral ganha força nas ruas de São Carlos

SIGA O SCA NO

02 Out 2024 - 10h43

02 Out 2024 - 10h43 Por Da redação

Muitas bandeiras e cabos eleitorais nas ruas de São Carlos - Crédito: SCA

Candidatos a prefeito e vereador de São Carlos intensificam suas propagandas de rua nesta semana decisiva que antecede as eleições municipais neste domingo, (6).

As principais avenidas da cidade, rotatórias e pontos de maior movimento foram ocupados por bandeiras "wind banner" de candidatos, muitas vezes colocadas lado a lado. As caixas de correio e garagens das residências também têm sido preenchidas com santinhos, além de um aumento significativo de folhetos espalhados pelas ruas.

Os candidatos estão aproveitando os últimos dias para realizar campanhas corpo a corpo, participar de reuniões, fazer visitas a empresas e intensificar a presença nas redes sociais, impulsionando a propaganda digital.

Em São Carlos são os 3 candidatos a prefeito e 341 a vereador registrados para disputar a eleição de 2024, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

