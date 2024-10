Stasol: nova pesquisa aponta empate técnico entre Netto e Newton Lima

Netto e Newton estão empatados, aponta Statsol -

Nova pesquisa Statsol mostra empate técnico entre Netto Donato (PP) e Newton Lima (PT), na disputa à Prefeitura Municipal de São Carlos.

Na pesquisa espontânea, quando não são apresentados os nomes dos candidatos, Netto aparece na frente com 32,25% dos votos. Newton Lima vem em segundo com 30,21% das intenções de voto.

Mario Casale do partido Novo aparece bem distante com 2,78%. O prefeito Airton Garcia, que não disputa as eleições, aparece com 0,34%.

Não sabem ou não responderam 24,93%. Brancos e nulos somam 9,46%.

ESTIMULADA



Newton Lima 41,2%

Netto Donato 39,9%

Mario Casale 4,9%

Não sabem ou não responderam 4,6%

Nenhum, branco e nulo 9,4%

REJEIÇÃO

Newton Lima 36,3%

Mario Casale 24,7%

Netto Donato 22,6%

Votam em todos 11,1%

Rejeita todos 13,8%

A pesquisa foi contratada pelo Jornal Primeira Página (Interpress Comunicações Editoriais LTDA) e registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob número SP-05574/2024.

Foram entrevistados 1.050 eleitores entre terça-feira (1) e quinta-feira (3). A margem de erro da pesquisa é de 3% (para mais ou para menos), dentro de um intervalo de confiança de 95%.

