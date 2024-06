"Seremos voluntários do Netto", diz deputado Eduardo Bolsonaro

Crédito: divulgação

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL) esteve em São Carlos na última semana para participar do lançamento da pré-candidatura de Netto Donato a prefeito da cidade. Na ocasião, o parlamentar declarou apoio a Netto.

Deste modo, Eduardo Bolsonaro voltou a colocar seu mandato à disposição para contribuir com o município nas demandas futuras. “Nós estamos assumindo o compromisso de que seremos voluntários do Netto. Pode ter certeza de que hoje, quando a gente vai fazer política lá em Brasília, tem um espaço especial para São Carlos. Tenho certeza de que com o Netto Donato conseguindo o seu sucesso, a gente vai ter a possibilidade de fazer muito mais do que apenas destinar emendas parlamentares”, acrescenta o filho de Jair Bolsonaro.

