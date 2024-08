Senador Ciro Nogueira quer eleição de Netto e diz que irá lutar por novo curso de medicina

Crédito: divulgação

O candidato a prefeito Netto Donato (PP) recebeu, na tarde desta sexta-feira (23/08), a visita do senador e presidente nacional de seu partido, Ciro Nogueira (PP-PI), em São Carlos. Ciro, que foi ministro-chefe da Casa Civil no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) durante cerca de um ano e cinco meses, confirmou que Netto é um dos nomes fortes do PP nas eleições deste ano e se comprometeu a apoiar a cidade de São Carlos em projetos estruturantes caso seu candidato seja eleito.

A agenda de Netto e Ciro Nogueira começou na região da baixada do Mercado Municipal, onde visitaram empresas e deram uma entrevista coletiva à imprensa ao lado do deputado federal Maurício Neves (PP-SP). Depois, realizaram uma reunião na Santa Casa de Misericórdia e, por fim, a visita foi concluída na empresa Siltomac, ocasião em que Ciro conheceu as instalações e conversou com o proprietário Omar Casale e colaboradores.

Ciro Nogueira recordou a importância da eleição de Netto para São Carlos e se comprometeu a lutar para conseguir a autorização da implantação de um segundo curso de medicina na cidade, projeto que está parado no Governo Federal. “[Essa aprovação] só depende do MEC (Ministério da Educação). Existem forças contra este curso, que não querem trazer a educação para os nossos jovens, mas nós vamos lutar e eu tenho certeza de que a gente vai conseguir aprovar este curso e os jovens de São Carlos vão ter mais esta opção para se formarem em medicina nesta cidade tão querida. É um compromisso com o Netto e eu nunca deixei de cumprir um compromisso na minha vida”, afirma o senador.

Já o deputado federal Maurício Neves voltou a mencionar que, com Netto eleito, irá viabilizar mais recursos e respaldo político para o combate às enchentes na cidade. “O Netto sempre frisa este problema das enchentes e, em uma conversa a três que tivemos com o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), construímos o compromisso do Governo do Estado em estar presente em São Carlos para ajudar a resolver a questão das enchentes em definitivo. Hoje, o Netto já tem este projeto pronto em mãos e eu quero ser o elo para fazer esta ação em conjunto com o Governo do Estado e trazer melhorias para São Carlos”, destaca Neves.

Para Netto Donato, estas visitas e compromissos consolidam que, em seu governo, a cidade de São Carlos terá vez e voz em São Paulo e em Brasília. “Isso mostra que estamos no caminho certo. Todos estes apoios que recebemos do Senado Federal, da Câmara dos Deputados e do Governo do Estado nos dão tranquilidade para saber que teremos amigos de São Carlos em todas as esferas do Brasil. Isso não acontecia no passado, mas hoje nós temos esta harmonia para receber esta ajuda. É com diálogo que a gente vai resolver os problemas e é com este diálogo que a gente vai trazer cada vez mais recursos e servir a população de São Carlos”, finaliza Netto.

DAMARES – A agenda de Netto Donato também contempla uma visita da senadora Damares Alves (Republicanos-DF) neste sábado (24/08) em São Carlos. É a segunda senadora na semana a visitar a cidade para declarar apoio a Netto. Damares, que já morou em São Carlos, participará, junto com Netto, de um evento na Igreja Assembleia de Deus Ministério Madureira às 18h e, logo depois, irá assistir a uma apresentação no Teatro Municipal "Dr. Alderico Vieira Perdigão" às 20h.

DA ASSESSORIA

