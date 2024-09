Sebrae-SP convida candidatos da região de São Carlos para assinar compromisso com o empreendedorismo

Crédito: Divulgação

O Escritório Regional do Sebrae-SP de São Carlos está de portas abertas para que os postulantes às Prefeituras e Câmaras das 19 cidades da região possam assinar o ‘Guia da Candidata e do Candidato Empreendedores 2024’, firmando publicamente seu compromisso com a temática durante a campanha eleitoral. O documento estará disponível para assinatura presencial até a próxima terça-feira, 10, e também pode ser assinado pela internet até o primeiro turno das eleições, no link candidatoempreendedor.sebraesp.com.br.

Com o apoio da Frente Parlamentar do Empreendedorismo (Frepem) da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) e do Sindicato das Empresas Serviços Contábeis (Sescon-SP), o documento do Sebrae-SP é destinado, sobretudo, a candidatas e candidatos ao Executivo Municipal, mas também está aberto a quem concorre a um cargo no Legislativo. O guia contempla dez compromissos com o empreendedorismo a serem incorporados nos planos de governo das futuras 645 prefeitas ou prefeitos do Estado de São Paulo. Os futuros vereadores podem considerar as ações em suas propostas de atuação.

O objetivo é apresentar propostas de políticas públicas que incentivam o empreendedorismo nos municípios paulistas, e que se mostram fundamentais para o desenvolvimento das cidades por fortalecerem as micro e pequenas empresas locais, promoverem a cultura empreendedora e contribuírem para a melhoria do ambiente de negócios. A divulgação do guia visa permitir que candidatas e candidatos se utilizem do conteúdo para balizar a elaboração de seus planos de governo.

Com isso, o Sebrae-SP espera promover a agenda do empreendedorismo das micro e pequena empresas nos próximos mandatos e influenciar futuras(os) mandatárias(os) a implementarem políticas de estímulo e suporte a este segmento, principal responsável pela geração de emprego e renda nos municípios.

O Sebrae-SP destaca, de antemão, sua isonomia partidária frente a esta iniciativa que tem como intuito, de forma democrática, unir forças junto ao poder público municipal em prol do desenvolvimento das micro e pequenas empresas e, consequentemente, de toda a população paulista.

Empreendedorismo em pauta nas candidaturas

Uma pesquisa inédita, realizada pelo Sebrae-SP em maio de 2024, avaliou todos os programas de governo das candidatas e candidatos paulistas nas eleições de 2012, 2016 e 2020. Foi realizada busca de palavras-chave e expressões constantes nos programas de governo de candidatas e candidatos a prefeito filiados no estado de São Paulo, registrados oficialmente no portal do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) no mencionado período. A iniciativa focou em medir a frequência com a qual tais termos ligados à causa empreendedora apareciam nas propostas das candidaturas relativas às 645 cidades do Estado.

O levantamento apontou alguns fatos positivos, como por exemplo uma notável incidência de termos conectados ao empreendedorismo nos planos de governo das(os) candidatas(os) em pleitos anteriores. Sebrae, turismo e economia criativa estão entre as palavras-chave mais recorrentes, e sua utilização se dá de forma crescente entre um pleito e outro neste período. Tal fato sugere uma atenção cada vez maior de candidatas e candidatos com estas expressões, conectadas a promoção do empreendedorismo como vertente do desenvolvimento econômico municipal.

Por outro lado, a pesquisa também identificou que termos relacionados à cultura empreendedora, compras governamentais e inclusão produtiva ainda se mostraram expressões praticamente inexistentes no vocabulário dos planos de governo, evidenciando uma lacuna a ser trabalhada pela gestão pública municipal ao longo dos próximos anos, especialmente por serem temáticas de grande relevância para o desenvolvimento dos municípios.

