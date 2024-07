“São Carlos é trabalho, mas o povo também precisa de diversão”, afirma Netto Donato

Crédito: divulgação

A convenção “Amor por São Carlos” confirmou Netto Donato (PP) como candidato a prefeito e João Muller (MDB) como candidato a vice-prefeito no último domingo (28/07). No entanto, o evento não impediu que os candidatos realizassem agendas com a população no final de semana, entendendo os anseios e sugestões em cada bairro para que a cidade siga avançando e progredindo a cada dia.

João Muller, na manhã de sábado (27/07), percorreu a região da baixada do Mercado Municipal para conversar com comerciantes e trabalhadores sobre o projeto de combate às enchentes e de revitalização daquela região e que estarão no Plano de Governo da coligação “Amor por São Carlos”. À noite, ele esteve na Festa Junina de um condomínio residencial e no evento “Tocando em Frente”, no Jardim Botafogo. Também conversou com moradores e técnicos no final de semana, como forma de tornar ainda mais eficazes as ações públicas propostas para cada setor em São Carlos para os próximos anos.

Já Netto Donato esteve em agenda intensa no domingo (28/07), quando, acompanhado do vereador e candidato a reeleição Robertinho Mori (PSDB), participou de um almoço entre amigos na região do Varjão. À tarde, e ao lado do candidato a vereador Rafael Marino (Podemos), Netto foi ao bairro Jardins do Porto conversar com os pipeiros – munícipes que fazem da arte de empinar pipa um esporte e fonte de lazer e entretenimento – e, à noite, ainda compareceu à quermesse da Igreja São Sebastião e ao evento solidário “Joy Sellers”, onde esteve com o vereador e candidato à reeleição Ubirajara “Bira” Teixeira (Podemos) e encontrou o ex-deputado estadual e candidato a vereador Julio César (PL).

De acordo com Netto, as atividades nos bairros e de lazer promovem a integração da comunidade e, sempre que possível, merecem a atenção do poder público. “Foi um final de semana muito alegre e com várias festividades na cidade, em que pudemos falar um pouco sobre a cidade de São Carlos e continuar a compreender as reivindicações de cada grupo ou morador. São Carlos é trabalho, mas o povo também precisa de diversão e é com este entusiasmo que a gente tem trabalhado todo dia pela nossa cidade”, disse Netto.

