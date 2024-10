São Carlos caminha para estar apta a ter segundo turno nas próximas eleições municipais

Votação -

De acordo com a legislação eleitoral brasileira, apenas cidades com mais de 200 mil eleitores podem ter segundo turno nas eleições municipais. Tudo indica que nas próximas eleições para prefeito , São Carlos, esteja apta a ter segundo turno, pois atualmente o município conta com 197.316 eleitores, pouco menos de 3 mil abaixo do limite constitucional.

Segundo a Constituição Federal, municípios com mais de 200 mil eleitores podem realizar um segundo turno se o candidato mais votado não atingir a maioria absoluta dos votos válidos, ou seja, 50% mais um voto. No entanto, em cidades que não alcançam esse número de eleitores, como São Carlos, o candidato que obtiver a maior porcentagem de votos é eleito, independentemente de alcançar a maioria absoluta.

O segundo turno é permitido apenas para cargos do poder executivo, como prefeito, governador e presidente. Caso nenhum candidato consiga mais de 50% dos votos válidos em municípios elegíveis para segundo turno, uma nova votação é realizada, desta vez entre os dois candidatos mais votados.

