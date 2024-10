Santinhos são espalhados defronte a local de votação

SIGA O SCA NO

06 Out 2024 - 11h57

06 Out 2024 - 11h57 Por Da redação

Santinhos jogados na frente da escola Sebastião de Oliveira Rocha - Crédito: Abner Amiel

Santinhos de um candidato do PL foram encontrados espalhados defronte a Escola Sebastião de Oliveira Rocha, na manhã deste domingo (6), quando ocorrem as eleições municipais. Segundo o SCA apurou, a Justiça Eleitoral já entrou em contato com o candidato para que seja realizada a limpeza.

É considerada propaganda irregular a distribuição desses materiais --incluindo jogá-los em frente a colégios eleitorais. Quem fizer isso pode ter que pagar multa, e o candidato que apoiar a prática também poderá punido.

