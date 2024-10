Roselei Françoso agradece população pela vitória da chapa “Amor por São Carlos”

Crédito: Divulgação

O vereador Roselei Françoso (MDB), ocupará o cargo de vice-prefeito de São Carlos a partir de 1 de Janeiro de 2025. Ele foi eleito pela chapa “Amor por São Carlos”, liderada por Netto Donato, eleito prefeito com 68.178 votos.

Roselei cumprimentou os candidatos concorrentes e enalteceu a coragem e a iniciativa de colocar seus nomes nas urnas. “Eu quero cumprimentar o candidato Mário Casale o seu vice Sidney Moura, o professor Newton Lima e Marcos Martinelli, que também colocaram os seus nomes nas urnas, a população teve a oportunidade de eleger a melhor proposta. Então fica aqui meus cumprimentos e meu reconhecimento, sei que não é fácil colocar o nome nas urnas, a gente sabe muito bem como funciona o processo eleitoral, a campanha eleitoral e a exposição às vezes implica até os nossos familiares e amigos”.

O futuro vice-prefeito disse que aceitou o convite de Netto Donato, por acreditar no trabalho que vinha sendo realizado pelo atual governo liderado pelo prefeito Airton Garcia. “Acreditei no momento em que a gente estava vivendo, das conquistas do prefeito Airton, nos investimentos que tivemos na educação, saúde e na segurança”.

Roselei disse que a acolhida da chapa “Amor por São Carlos” foi muito grande na cidade. “É lógico que sempre precisamos melhorar, a crítica é sempre positiva e a gente tem esse costume de discutir e debater a cidade apenas no período eleitoral, ainda assim tivemos um acolhimento muito grande por toda a sociedade e isso no dia a dia nos fez acreditar que no final teríamos uma campanha vitoriosa, uma campanha exitosa e foi o que aconteceu. Eu junto com o João Muller, o Netto e o pessoal da campanha, tivemos uma experiência muito bacana. Nesse período visitamos todos os lugares da cidade, fizemos mais de 180 reuniões, tivemos a oportunidade de conversar com toda a sociedade e conseguimos apresentar o nosso plano de governo”.

Roselei também agradeceu toda a sociedade pelo voto e ao prefeito eleito Netto Donato pela confiança depositada em seu nome. “Quero Agradecer toda a sociedade que acreditou, que foi as urnas e confirmou o voto na nossa proposta, na nossa coligação. Agradeço ao Netto Donato pelo convite e acima de tudo, quero agradecer também o prefeito Airton Garcia que me deu a oportunidade de ocupar a função de Secretário Municipal de Educação. Desejo que a partir do dia 1 de Janeiro, possamos ter um governo de êxito e quero contribuir muito com esse governo no sentido de buscar os avanços necessários que nós levamos a esperança da sociedade e nos debates que nós fizemos”.

Água Vermelha e Santa Eudóxia

Roselei finalizou falando do trabalho que realizou nos três mandatos como vereador e o que projeta realizar agora como vice-prefeito, principalmente pelos distritos de Água Vermelha e Santa Eudóxia. “Realizei parte dos meus sonhos no Legislativo, eu me envolvi na política pensando em dois bairros distantes, Água Vermelha e Santa Eudóxia onde nasci. Comecei na política sendo administrador dos dois distritos e sempre tivemos dificuldades por conta da distância com São Carlos, eu fui presidente da Câmara e fiz várias indicações ao prefeito Airton Garcia, como por exemplo a pavimentação de vários ruas desses lugares, mas agora como vice-prefeito eu quero entregar um sonho que não entreguei como o vereador que é melhorias na saúde, principalmente em Santa Eudóxia. Eu perdi a minha mãe recentemente por falta de socorro. Minha família mora em frente ao postinho de saúde, mas lá o atendimento é limitado, ele continua longe da sociedade, então eu quero muito trabalhar nessa questão é um compromisso que tenho, de estender o horário de funcionamento da unidade saúde de Santa Eudóxia para poder salvar a vida das pessoas, porque nem sempre uma ambulância resolve o problema”, concluiu o futuro vice-prefeito.

Quem é Roselei Françoso

Roselei, nasceu em 1976 no distrito de Santa Eudóxia, ele é casado com Ana Cláudia e pai de quatro filhos: Agatha, Gabriel, Alice e Artur.

Roselei estudou no SENAI e é formado em Técnico de Eletrônica pela Escola Industrial, advogado formado pela UNICEP e especialista em Gestão Democrática pela UFSCar.

Iniciou sua carreira profissional aos 14 anos como balconista de um supermercado em Santa Eudóxia. Trabalhou na Tecumseh, na Usina Ipiranga e na Volkswagen até se dedicar por completo à carreira política.

No campo político foi Administrador Regional dos distritos de Água Vermelha e Santa Eudóxia e eleito vereador em 2012, 2016 e 2020. Em 2021, foi presidente da Câmara Municipal e em 2023, foi secretário municipal de Educação, onde conquistou avanços importantes para a rede educacional são-carlense.

