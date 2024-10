Rigras confirma transporte gratuito e linhas extras no domingo de eleição; confira

SIGA O SCA NO

04 Out 2024 - 08h23 Por Da redação

A Rigras (Sou São Carlos) operará em regime especial no próximo domingo (6), dia em que ocorre as eleições municipais.

Todas as linhas funcionarão com gratuidade no período das 6h às 18h.

Entre o horário das 6h às 19h, serão disponibilizadas as seguintes linhas extras:

Linha 01 Pacaembu x UFSCar – Norte

Linha 06 Cardinalli X São Jose (horários de dias úteis)

Linha 36 Novo Horizonte x Paulistano (horários de sábado)

Linha 44 Estação x Água Vermelha (horários de dias úteis)

Linha 52 Estação x Santa Eudóxia (horários de dias úteis)

Linha 54 Estação x Embaré (horários de sábado)

Linha 57 Estação Douradinho (horários de sábado)

Linha 61 Estação x Araucária (horários de sábado)

