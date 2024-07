Professor Sidnei Moura é escolhido como pré-candidato a vice de Mario Casale

Crédito: Divulgação

No final da tarde desta quarta-feira (24), o pré-candidato a prefeito pelo partido Novo, Mario Casale, anunciou oficialmente o professor Sidnei Moura (Novo) como seu pré-candidato a vice-prefeito. "Hoje eu vim aqui no Cidade Aracy não para ouvir as demandas da população, mas para anunciar o meu vice, um professor que já mora aqui há 20 anos", elogiou Casale. “O Sidnei é uma pessoa extremamente íntegra, conhece os problemas do bairro e será o responsável pelas políticas públicas de crianças e adolescentes”, complementou.

Agradecido pelo convite do Novo e do pré-candidato Casale, Moura destacou sua vasta experiência de 15 anos como educador e relembrou seu mandato como conselheiro tutelar, cuja trajetória foi totalmente voltada para a proteção de crianças e adolescentes e para as várias causas que envolveram as famílias. “O meu compromisso é trabalhar pelas questões sociais e educacionais que precisam melhorar bastante em nosso município”, garantiu o docente.

Biografia

Nascido em São Carlos, Sidnei Moura passou sua infância na Fazenda Santa Elisa, no distrito de Santa Eudóxia. Formado em Letras pela UNICEP e em Radialismo pelo SENAC, atualmente está concluindo um curso de pós-graduação em Direitos Humanos e Responsabilidade Social pela PUC-RS.

Com 15 anos de dedicação ao ensino na rede estadual, Moura também atua como locutor e apresenta um popular programa de rádio, em uma emissora comunitária do bairro. Entre 2016 e 2018, foi vice-presidente do Conselho Municipal de Educação e, de 2020 a 2023, exerceu mandato como Conselheiro Tutelar.

O seu ativismo político e a sua vocação em ajudar as pessoas se estende ao engajamento voluntário, onde é parceiro ativo em diversas organizações sociais, contribuindo significativamente para a comunidade de toda a região Aracy.

