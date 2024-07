População auxilia Mario Casale na criação de Plano de Governo

Crédito: Divulgação

O pré-candidato a prefeito de São Carlos, Mario Casale (Novo), está percorrendo vários locais da cidade para ouvir todas as demandas da população sobre os problemas enfrentados no dia a dia. Recentemente, a equipe do partido visitou os bairros Cidade Aracy, Jóquei Clube, Calçadão e Mercadão, onde conversou com moradores, comerciantes ouvindo suas preocupações.

Durante essas caminhas, os principais distúrbios relatados foram na área da saúde, transporte público, educação, infraestrutura e moradias. No Cidade Aracy, a falta de médicos e a demora no atendimento nos postos de saúde foram as maiores queixas. No bairro Jóquei Clube, os moradores destacaram a precariedade do transporte público e a necessidade de mais linhas de ônibus e horários mais acessíveis.

No Calçadão, as periódicas enchentes e a sensação de insegurança foram os pontos mais mencionados. Já no Mercadão, comerciantes e frequentadores reclamaram da infraestrutura arcaica e da necessidade de um processo de revitalização para atrair mais consumidores.

Mario Casale se mostrou atento às demandas e prometeu trabalhar para criar um substancial Programa de Governo para cidade. "Estamos ouvindo a população para entender de perto as dificuldades enfrentadas em cada bairro ou centro”, explicou Casale. “Sabemos que a saúde, o transporte público, a educação, a infraestrutura e as moradias são os setores mais críticos e precisamos de soluções urgentes", completou.

O pré-candidato a prefeito pelo Novo destacou a importância de um projeto que priorize as necessidades reais da população. "Não podemos deixar que os problemas se acumulem”, observa. “É preciso uma gestão eficiente, que dialogue com a população e busque soluções práticas e mais eficientes”, conclui.

Recentemente, Casale visitou os municípios de Curitiba (PR) e Joinville (SC) para aprender e buscar referências, que possam colaborar com o seu projeto de gestão. “Durante a pré e campanha vamos andar por toda cidade conhecendo todas as dores dos moradores”, garante o pré-candidato a prefeito. “Nosso objetivo é oferecer uma melhor qualidade de vida em São Carlos", enfatiza.

