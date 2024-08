Pilotos de arrancada e motoboys apresentam sugestões para Netto Donato

Crédito: divulgação

O candidato a prefeito Netto Donato (PP) continua em contato constante com diversos segmentos da população para entender melhor as reivindicações de cada setor e finalizar a construção de seu Plano de Governo. Nesta segunda-feira (05/08), foi a vez de ele e o candidato a vice-prefeito João Muller (MDB) conversarem com pilotos de arrancada de carros e alguns motoboys da cidade, que apontaram sugestões de trânsito e infraestrutura a fim de auxiliar em suas atividades.

No encontro com os pilotos de arrancada de carros, os esportistas recordaram que a atividade que desenvolvem passou a acontecer periodicamente em São Carlos nos últimos anos por conta do apoio da Prefeitura e do vereador e candidato à reeleição Tiago Parelli (PP). Com o evento consolidado, os pilotos solicitaram a Netto um estudo para criação de um espaço voltado para estas práticas, dado que, atualmente, as provas acontecem nas ruas da cidade e, consequentemente, algumas interdições precisam ser feitas para viabilizar sua realização.

Netto comemorou o fato de o município ter incentivado esta atividade nos últimos anos, mas destaca que, agora, o apoio não pode parar. “Ficamos felizes porque o pontapé inicial foi dado na administração do prefeito Airton Garcia e nós tivemos vários eventos de arrancada em São Carlos, todos muito bem organizados e estruturados e que geraram lazer, entretenimento e empregos em nossa cidade. No entanto, precisamos continuar avançando e temos o compromisso de, dentro do centro de eventos que estamos projetando para a cidade, criar uma pista especial para a prática deste e de outros esportes automobilísticos”, ressalta Netto.

Já na reunião com os motoboys, foi mencionada a possibilidade de instalação de locais de apoio para estes profissionais no intervalo de sua jornada. Os espaços contariam com banheiro, bebedouro, estacionamento e outros acessórios, resultando em comodidade e estrutura aos trabalhadores. Também foi lembrada a possibilidade de inserção de faixas azuis em algumas vias da cidade, o que pode ocasionar fluidez e mais segurança no trânsito.

Netto, por meio de seu Plano de Governo, também terá propostas para esta categoria. “Os motoboys têm algumas demandas e a gente tem conversado com alguns profissionais para saber das principais reivindicações e, nesta e em outras reuniões, constatamos ser essencial um ponto de apoio bem estruturado, bem como a viabilização de uma faixa exclusiva para as motocicletas. Essa faixa já foi implantada em São Paulo e, sabendo que isso ajuda na segurança do trânsito, precisamos trazer para São Carlos. A cidade é um organismo vivo, modifica-se a cada instante e, por isso, precisamos sempre crescer para termos uma cidade cada vez mais moderna e segura para se viver”, finaliza o candidato a prefeito.

