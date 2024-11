Paulo Vieira vai substituir Paraná na Câmara

Compartilhar no facebook

Paulo Vieira: Câmara terá mais um novo vereador a partir de 2025 -

O administrador Paulo Vieira, de 30 anos, vai assumir o mandato da Câmara Municipal no início do próximo ano. Ele, que obteve 1.444 votos em 6 de outubro, é o primeiro suplente do PP, vai substituir Paraná Filho, que irá assumir a Pasta de Desenvolvimento Rural e Saúde Animal.

Vieira declarou à Justiça Eleitoral que possui um apartamento no valor de R$ 230 mil e uma motocicleta no valor de R$ 3 mil. Segundo fontes, ele é evangélico e ligado à Igreja Universal do Reino de Deus.

Paraná, assim como os demais 20 vereadores eleitos, tomará posse no dia 1º de janeiro e logo depois pedirá licença para assumir o cargo de secretário. Assim, na primeira sessão ordinária de 2025, Vieira deve assumir uma cadeira no Poder Legislativo.

