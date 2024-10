Paulo Veiga lidera em Ribeirão Bonito com 36,80% das intenções de voto, diz pesquisa da Viavox

Estimulada

Paulo Veiga 36,80%

Carlos Caregaro 20,10%

Dimas 21,50%

Tita 6,90%

Branco/Nulo 6,50%

Não sabe/Não opinou 8,20%

Rejeição

Paulo Veiga 12,10%

Carlos Caregaro 31,40%

Dimas 14,10%

Tita 22,00%

Não sabe/Não opinou 20,40%

Definição de voto

Já definido 75,90%

Ainda pode mudar 12,10%

Não sabe 12,00%

O levantamento foi realizado pela empresa VIAVOX Consultoria e Pesquisas entre os dias 28 e 29 de setembro de 2024 com recursos próprios. Foram entrevistados 753 eleitores em todas as regiões da cidade de Ribeirão Bonito. A pesquisa foi registrada no TSE sob SP-00080/2024. A margem de erro é de 3,41% com nível de confiança de 95%.