No Jockey e Recreio Campestre, Netto conversa sobre saúde e trânsito com a população

O pré-candidato a prefeito Netto Donato (PP), acompanhado do pré-candidato a vice-prefeito João Muller (MDB), continua conversando com a população em toda a cidade para receber sugestões para a formulação de seu Plano de Governo. Em agenda nos bairros Jockey Club e Recreio Campestre, a proposição de ideias envolveu diversos temas da administração pública, sempre com boa recepção pela população e com diálogos que prezam pelo prosseguimento do desenvolvimento da cidade.

No Recreio Campestre, Netto e Muller estiveram em contato com representantes dos moradores para debater a questão do trânsito e a necessidade de articular melhorias de acesso ao local com o Governo do Estado. Também esteve junto na agenda o vereador e pré-candidato à reeleição Ubirajara Teixeira “Bira” (Podemos).

Depois, no Jockey Club, o principal tema debatido foi a questão da saúde e dos servidores públicos. Ao lado do pré-candidato a vereador Gilmar Rodrigues (MDB), Netto Donato e João Muller apresentaram algumas propostas do que pretendem constar em seu Plano de Governo sobre os temas para que a população tenha um atendimento melhor e ainda mais qualificado.

Para o pré-candidato a prefeito, Netto Donato, estar nas ruas conversando com os são-carlenses tem sido muito importante para que o poder público formule as melhores políticas públicas para os próximos anos. “É sempre muito bom ouvir a população e receber ideias sobre como a Prefeitura pode melhorar a vida do são-carlense em cada bairro e atender as particularidades de cada região. Agradeço os moradores do Jockey Club e do Recreio Campestre que nos acolheram e apresentaram diversas sugestões para que possamos, a cada dia, fazer uma São Carlos cada vez melhor e mais acolhedora”, disse Netto.

