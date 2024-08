Newton Lima visita Creche Divina Providência, na Vila Isabel

Crédito: divulgação

O pré-candidato a prefeito Newton Lima (PT) visitou a Creche Divina Providência, localizada na Vila Isabel. Com 60 anos de história, a instituição atende 110 crianças que estão na primeira infância, entre seis meses e três anos e 11 meses. Newton, acompanhado de sua esposa Adriana, visitou as dependências da creche e foi recebido pela coordenadora, a Irmã religiosa, Josefina do Carmo Anversa.

Segundo ela, a instituição se mantém por meio de doações da Igreja Santa Isabel e de um subsídio da Prefeitura. “Estamos enfrentando algumas dificuldades, porque o valor mensal que recebemos da Prefeitura está defasado. Temos muitos gastos com os bebês, que precisam de um atendimento diferenciado. Além disso, precisamos manter uma equipe de 16 funcionários para poder atender a demanda”, relatou. As crianças são residentes na Vila Isabel e frequentam a creche das 7 às 17h, horário que permite que as mães possam trabalhar.

Segundo Newton, a creche é muito bem estruturada e oferece um serviço fundamental para a comunidade do bairro, mas para isso são necessários recursos financeiros. “A coordenação me disse que o valor per capita por criança está defasado e, para que a creche continue funcionando bem, é necessário ajustar esses valores. Sem falar dos funcionários que estão sem reajuste há bastante tempo”, destacou.

NO PASSADO – Durante as gestões do então prefeito Newton Lima ficou marcado o empenho em auxiliar as creches e entidades filantrópicas conveniadas do município. Em 2006, a Creche Divina Providência foi reformada com recursos da Prefeitura; na época foram construídas mais duas salas, banheiros e o telhado foi reformado por completo. Além disso, o prédio foi adaptado para portadores de necessidades especiais. Na época, o investimento foi de cerca de R$ 150 mil.

