Newton Lima prestigia lançamento do livro de Edinho Silva

O pré-candidato a prefeito nas eleições deste ano Newton Lima participou nesta segunda-feira (29) do lançamento do livro do prefeito de Araraquara, Edinho Silva, que aconteceu no Centro do Professorado Paulista (CPP) em São Carlos.

“Uma cidade na luta pela vida: da pandemia ao 8 de janeiro” conta como Araraquara foi a experiência de Araraquara no enfrentamento da pandemia de Convid-19 e os bastidores do dia 8 de janeiro de 2023, quando o presidente da República, Luís Inácio Lula da Silva, visitava a cidade enquanto golpistas invadiam a sede dos Três Poderes em Brasília.

O evento, mediado pela jornalista Kelly Godoy, reuniu centenas de pessoas, entre elas autoridades e lideranças políticas, como a reitora da UFSCar, Ana Beatriz Oliveira, os vereadores Azuaite Martins de França, Djalma Nery e Raquel Auxiliadora.

Araraquara se tornou referência internacional no combate à Covid-19, com notícias inclusive no jornal francês “Libération”. Edinho destacou as ações que foram adotadas na cidade durante a pandemia, como a decisão por decretar dois lockdowns, a implantação de diversas medidas sanitárias, a criação de um hospital de campanha, entre outros. Mais de 107 mil pessoas foram contaminadas pela doença em Araraquara, sendo que 773 morreram.

Newton Lima destacou que Edinho foi um dos prefeitos mais efetivos no combate à pandemia. “O livro retrata dois acontecimentos muito importantes, que foi a pandemia e a tentativa de golpe em 8 de janeiro. Com diversas medidas ele conseguiu minimizar as consequências da Covid e, também, teve grande influência no desenrolar dos acontecimentos de 8 de janeiro”, observou.

“Junto do presidente Lula, que estava em Araraquara por conta das enchentes, o Edinho esteve com ele e as decisões tomadas naquele momento deram certo e mantivemos a normalidade democrática e o respeito à constituição, freando a tentativa de golpe”, destacou Newton.

