Newton Lima percorre vários bairros e conversa com a população

Newton Lima conversa com morador - Crédito: divulgação/assessoria

Por meio do Participa São Carlos, o pré-candidato a prefeito Newton Lima tem caminhado pelas ruas de diversos bairros para ouvir a população e convidá-la a interagir com o programa que tem o intuito de recolher sugestões para os principais problemas da cidade.

Em uma das regiões visitadas, que contempla os bairros Jardim Cruzeiro Sul, Vila Conceição e Jardim Gonzaga, os munícipes apontaram diversos problemas de zeladoria que precisam ser melhorados. A área de saúde foi a que mais concentrou as reclamações das pessoas. A moradora Maria Aparecida Serafim, que mora próximo a uma unidade de saúde, reclamou da demora no agendamento de consultas e da qualidade do atendimento.

Buracos no asfalto, lixo nas ruas, má sinalização nas vias, falta de segurança, praças abandonadas e parquinhos em estados precários também são reclamações constantes. No Cruzeiro do Sul o morador José Luiz da Silva, reclamou da constante falta de água. “Todos os dias acaba a água perto da hora do almoço e só volta no fim da tarde ou à noite. É um absurdo, uma falta de respeito com a gente. E não é só aqui não. Na região do São Carlos 8 e Jacobucci também está acontecendo isso, entre outros bairros”, destacou.

Da assessoria de imprensa

