Newton Lima participou de caminhada em comemoração ao Dia Mundial Sem Carro

Crédito: divulgação

O candidato a prefeito Newton Lima e seu vice, Marcos Martinelli, com os candidatos a vereador da coligação “São Carlos Merece o Melhor” (PT, PC do B, PV, PSD, PSB, PSol e União Brasil), participaram de uma caminhada, na manhã deste domingo (22), em comemoração ao Dia Mundial Sem Carro e início da Primavera, desde o Arnon de Mello, com ponto de concentração na Praça dos Coqueiros, até o São Carlos V.

Além de reforçar o compromisso com a pauta ambiental em São Carlos, Newton Lima enfatizou a prioridade de melhor cuidar da cidade e acabar com a falta d’água em todos os bairros, na sua próxima gestão, a partir de 2025. “Toda a população reclama da falta d’água, de que a cidade está ‘largada’.

Minha indignação também é a mesma dos moradores. Precisamos resgatar a esperança no olhar do nosso povo são-carlense. E vamos fazer isso a partir de janeiro do próximo ano”, anuncia.

“Nossa cidade vai voltar a ser bem cuidada, com atenção em cada detalhe, para que todos tenham orgulho de viver aqui. Vamos recuperar espaços públicos, melhorar a limpeza e pensar no futuro com os cuidados para preservar o meio ambiente”, acrescenta Newton Lima.



ARACY

Na manhã de sábado (21), Dia da Árvore, a caravana de Newton Lima e Marcos Martinelli participou de uma caminhada no Cidade Aracy, desde a Avenida José Antônio Migliato com a Rua José Zagato. “Receber o carinho dos moradores do Cidade Aracy renova minhas energias nesta reta final de campanha. Eu e o Martinelli estamos comprometidos em melhorar o atendimento na UBS e em criar espaços de lazer e cultura na região. Além de acabar com a falta d’água, que aflige a todos”, comenta Newton Lima.

Newton Lima plantou uma árvore na casa do senhor José Bezerra, conhecido no bairro por Ceará. “O cuidado com o meio ambiente será uma prioridade em nossa gestão. Hoje, plantamos uma árvore para reafirmar nosso compromisso e celebrar o Dia da Árvore. Essa é só a primeira de muitas! Em nosso governo, vamos plantar 250 mil mudas em toda a cidade e contribuir para um futuro mais sustentável. Vamos juntos transformar São Carlos em um modelo de cidade ecológica”.

Leia Também