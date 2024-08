Newton Lima participa de Roda de Samba

Crédito: divulgação

O candidato a prefeito, Newton Lima (PT) e seu vice Marcos Martinelli (PSD) – da Coligação “São Carlos Merece o Melhor” (PT, PC do B, PV, PSD, PSB, PSol e União Brasil) – participaram, na noite de terça-feira (27), de uma mais que animada Roda de Samba com boa música e muita conversa sobre política cultural.

Acompanhado da sua esposa Adriana Vasconcelos Lima, Newton Lima aproveitou o encontro para expor as suas propostas e ouvir as sugestões e reivindicações do público presente. Newton reafirmou o compromisso de criar duas secretarias municipais de caráter estruturante, segundo ele: a de Cultura e Economia Criativa e a Secretaria Especial de Promoção da Integridade Racial.

“Elas vêm ao encontro de algo que está muito forte no nosso programa de governo que é criar as estruturas para que essas políticas públicas de raça e de gênero, de cultura e de arte se encontrem num espaço de diálogo, de construção e de produção de conteúdo. É o momento de transformarmos, de avançarmos na questão cultural para entendermos que hoje a cultura pode ser lazer, mas pode também ser uma atividade econômica”, dimensiona.

O candidato a prefeito enfatizou ainda que irá implantar o Bolsa-Artista, a exemplo do Bolsa-Atleta criado em seu primeiro governo (2001-2004). “Objetivo é apoiar os artistas de todos os gêneros e áreas de atuação por meio de editais”, frisou.

Newton Lima lembra que hoje a cultura atua anexa à Secretaria de Esporte. “Não tem coisa mais ignorante, mais inconcebível do que fazer uma bobagem como essa. A cultura vai ter espaço próprio no nosso governo. Ela vai ganhar um novo status para poder responder a todas essas questões de bolsa-artista, cachê, cursos e projetos educacionais para crianças”, exemplifica.

DA ASSESSORIA

Leia Também