Newton Lima intensifica agendas no final de semana

Crédito: divulgação

O pré-candidato a prefeito Newton Lima esteve neste domingo (14) no tradicional almoço da Nave Sal da Terra, que aconteceu na sede da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de São Carlos (Aeasc). À noite, ele esteve na festa da Paróquia Santa Rita, no Santa Felícia.

O almoço da Nave Sal da Terra tem o objetivo de arrecadar fundos para as ações da instituição. A organização social foi criada em 2010, durante o governo Oswaldo Barba, para atender os moradores do bairro Jardim Zavaglia e região, cujas casas foram entregues naquele ano. Atualmente, a Sal da Terra atende 420 crianças e 80 idosos.

"O trabalho liderado pela Lúcia Nordi é exemplar e merece ser replicado em outras regiões de São Carlos. Sem o apoio do terceiro setor o Poder Público não dá conta de atender todas as demandas sociais e educacionais", diz Newton Lima.

Já no domingo à noite, Newton Lima esteve na Festa Julina da paróquia Santa Rita. "Procuro estar em todas as festas populares da nossa cidade, além de ser muito divertido, ter comida boa, também conseguimos conversar com muitas pessoas", avalia.

Newton Lima, deputado federal de 2011 a 2014, prefeito de São Carlos de 2001 a 2008 e reitor da UFSCar de 1992 a 1996, é pré-candidato a prefeito pela Frente Democrática pela Reconstrução de São Carlos, que reúne PT, PC do B, PV, PSD, PSB, União Brasil e PSol.

