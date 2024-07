Newton Lima fala na SBPC sobre a municipalização da ciência e tecnologia

A programação foi transmitida pelos canais da SBPC e da Universidade Federal do Pará (UFPA), no YouTube. Ao todo, aconteceram 286 atividades, entre debates, mesas-redondas e sessões especiais com renomados cientistas, autoridades e personalidades de diversas áreas compartilhando suas perspectivas sobre o tema desta edição da Reunião Anual.

Newton Lima explanou sobre a experiência dos seus dois mandatos à frente da Prefeitura de São Carlos, entre 2001 e 2008. "Pudemos pôr em prática ações de cooperação com instituições de educação superior, ciência e tecnologia que reconhecidamente contribuíram para promover o desenvolvimento do município e melhorar a qualidade de vida da população", frisou.

O ex-prefeito lembrou ainda que durante sua gestão como reitor da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), de 1992 a 1996, não foi possível atuar em prol da cidade por "absoluta falta de interesse do poder público local à época". Já como prefeito, formalizou 120 convênios envolvendo projetos com as duas universidades públicas (USP e UFSCar), as duas unidades da Embrapa (Instrumentação e Pecuária Sudeste) e a Unicep (Centro Universitário Central Paulista). "Infelizmente, os governos que nos sucederam abandonaram essas parcerias, deixaram de contratar as nossas instituições locais", lamentou.

Newton Lima destacou ainda durante sua palestra duas ações que trouxeram impacto social e renderam premiações. "São Carlos entrou no novo século sem tratar sequer um milímetro de esgoto. Em convênio com o Departamento de Hidráulica e Saneamento da Escola de Engenharia de São Carlos da USP nosso governo desenvolveu um projeto que resultou na construção de uma moderna Estação de Tratamento de Esgoto – ETE Monjolinho, posta em funcionamento em 2007 e que foi premiada pela Agência Nacional de Águas pela inovação tecnológica empregada", contou.

Outro convênio foi com a UFSCar para enfrentar o combate à pobreza. "Conveniamos com o Departamento de Sociologia a construção em conjunto do Mapa da Pobreza, que identificou as famílias mais necessitadas que passaram a receber auxílio da Prefeitura na forma de cartão-alimentação. Nascia ali, dois anos antes do Bolsa Família criado pelo governo Lula, um programa municipal de combate à fome, premiado pela Rede Mercocidades", detalhou.

Newton Lima enfatizou ainda que a tarefa de “Plantar C&TI nos Munícipios” ficou facilitada pela extraordinária expansão das universidades federais, a partir de 2007, com o Reuni e a criação da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica por meio da Lei n. 11.892 de dezembro de 2008. "Sabemos que a Constituição Federal de 1988 (artigo 207) só não consagrou a extensão como um dos pilares do ensino superior como o fez de forma indissociável do ensino e da pesquisa", frisou.

Da assessoria

O ex-reitor e ex-prefeito de São Carlos Newton Lima foi convidado para a mesa-redonda "A Municipalização da C&T - Plantar CT&I nos Municípios", durante a 76ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira pelo Progresso da Ciência (SBPC). O evento, que aconteceu no campus Guamá da Universidade Federal do Pará (UFPA) de 8 a 13 de julho em Belém (PA) trouxe o tema “Ciência para um futuro sustentável e inclusivo: por um novo contrato social com a natureza”.