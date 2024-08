Newton Lima dará início a novo ciclo de avanço em São Carlos, diz ministro Paulo Teixeira

Crédito: divulgação

O ministro do Desenvolvimento Agrário e da Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, avalia que o Brasil já inicia um novo ciclo de avanço sob a égide do governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e prevê que São Carlos surfará nesta nova onda de desenvolvimento ao eleger Newton Lima (PT) prefeito.

A previsão foi feita durante discurso, proferido por Teixeira, na convenção que homologou a candidatura de Newton Lima (PT) a prefeito e de Marcos Martinelli (PSD) a vice, pela Coligação “São Carlos Merece o Melhor” (PT, PC do B, PV, PSD, PSB, PSol e União Brasil), no Hotel The Hill.

Teixeira destacou o fato de São Carlos ser uma cidade com a maior presença de doutores e mestres por 100 mil habitantes do Brasil. “Já é uma cidade da ciência & tecnologia, do conhecimento. São Carlos poderá ser a cidade que terá o maior IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) e o melhor IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) do Brasil. Que distribui esse saber e esse conhecimento da nova revolução tecnológica para todos e todas”, vislumbrou.

O ministro aponta Newton Lima como a escolha certa para reconduzir São Carlos rumo ao desenvolvimento, com plena integração, democracia e justiça social. “Eu conheço o Newton Lima, um homem de bem, honesto, comprometido com seus princípios, que honra a política e está entre os maiores políticos deste País”, afirmou.

“Com Newton Lima prefeito, São Carlos voltará a ser a fortaleza do emprego, de políticas sociais, da educação, da saúde, do esporte, da cultura, da inclusão social, enfim, da democracia”, prosseguiu.

Para alcançar esse propósito, Teixeira pediu o engajamento do eleitorado são-carlense no pleito de 6 de outubro: “Temos que chamar cada um, cada uma de vocês a abraçar essa candidatura. Vocês têm 60 dias para erguer para o Brasil a bandeira de São Carlos e dizerem: ‘Tenho orgulho de ser morador(a) de São Carlos’ e eleger Newton Lima, prefeito e Martinelli, vice”.

Newton Lima agradeceu a atenção prestativa de Paulo Teixeira a São Carlos, sendo sempre um interlocutor dos interesses do município em Brasília, seja na condição de deputado federal ou como ministro.

ENCONTRO

Ao final da convenção, Paulo Teixeira participou de um breve encontro com dois grupos de assentamento agrícola (Nova São Carlos e Santa Helena) e de um acampamento (Capão das Antas) locais. Os grupos de assentamento agradeceram a destinação de uma emenda parlamentar, via UFSCar (Universidade Federal de São Carlos), para o projeto de Agricultura Familiar. O pessoal do acampamento entregou a Teixeira uma carta com várias reivindicações, incluindo a regularização fundiária do terreno que ocupam.

Na condição de ministro, Teixeira se comprometeu a estreitar a relação com o grupo e o desenvolvimento de novos projetos de agricultura familiar.

Newton Lima destacou a importância da agricultura familiar para São Carlos, sendo ela a principal responsável pelo fornecimento de alimentos in natura (hortifrutigranjeiros) para a merenda escolar.

Da assessoria

Leia Também