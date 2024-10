Netto vota na Paulino Carlos:"Agora quem decide é o eleitor"

SIGA O SCA NO

06 Out 2024 - 09h14

06 Out 2024 - 09h14 Por Da redação

Netto após votação - Crédito: Abner Amiel

O candidato a prefeito Netto Donato (PP) votou na manhã desta domingo (6) na escola Paulino Carlos, no Centro de São Carlos. Ele compareceu à escola por volta de 8h45 acompanhado da esposa Herica Ricci Donato e dos filhos.



Antes de entrar na escola, Netto concedeu uma entrevista à imprensa. "Fizemos uma campanha limpa, com boas propostas e e agora quem decide é o eleitor. Nós tivemos uma crescente boa, as pesquisas mostram e estou muito feliz por isso", declarou Netto

Após votar, Netto acompanhará as eleições junto da família.

