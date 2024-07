Netto se reúne com trabalhadores de vans e dialoga sobre transporte e mobilidade urbana

Crédito: divulgação

O pré-candidato a prefeito Netto Donato (PP) foi recebido, na manhã desta quarta-feira (10/07), pelos trabalhadores da Cooperativa de Vans de São Carlos (COOPERVANSC) para debater melhorias no transporte e trânsito da cidade. Ele conversou com cerca de 30 profissionais e recebeu sugestões que serão estudadas e acrescentadas em seu Plano de Governo.

Acompanhado do pré-candidato a vereador Emerson Vergara (PP), Netto ouviu as reivindicações relacionadas principalmente ao transporte escolar, visando garantir maior segurança e comodidade às crianças e adolescentes que utilizam o serviço e aos próprios trabalhadores.

Também foi conversado sobre outros assuntos da administração pública, como legislação de trânsito e mobilidade urbana, e que igualmente foram apreciados para a formulação de políticas públicas.

De acordo com Netto, a conversa proporcionou um olhar importante do trânsito e da mobilidade urbana municipal a partir da análise de um grupo de profissionais que diariamente percorre as ruas de São Carlos. “Cada categoria tem suas necessidades e reivindicações. E, no transporte escolar, a gente precisa ter um cuidado especial principalmente com a segurança das crianças e dos próprios trabalhadores. Nosso objetivo ao fazermos reuniões como esta é justamente ouvir as pessoas pra melhorar a cidade em todos os aspectos. E é assim, de forma coletiva, que estamos construindo com a sociedade as propostas que constarão em nosso Plano de Governo para todos os setores e buscando o bem comum para a nossa cidade”, disse Netto.

Leia Também