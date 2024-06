Netto lança pré-candidatura a prefeito na próxima segunda-feira

Netto Donato - Crédito: Divulgação

O pré-candidato a prefeito de São Carlos, Netto Donato (PP), realiza, na próxima segunda-feira (10/06), o evento oficial do lançamento de sua pré-candidatura. O encontro será realizado no Salão CENACON do Hotel Nacional Inn, a partir das 18h30 e com entrada aberta ao público, devendo contar com a presença de autoridades nacionais, estaduais, regionais e municipais.

De acordo com Netto, a formalização da pré-candidatura é apenas o início das novidades que serão anunciadas nos próximos dias. “São Carlos precisa continuar progredindo e consolidar seu status de Capital da Tecnologia, tornando os serviços públicos ainda mais eficientes e cuidando de todos os são-carlenses. Por isto, é com grande alegria que faremos este evento de lançamento da pré-candidatura, em que mostraremos um pouco das nossas ideias para a cidade e o apoio que temos recebido de diversos setores da sociedade, ocasião em que aproveitamos para convidar os são-carlenses a dialogar conosco em busca do bem comum, que é a melhoria da qualidade de vida da população”, disse Netto.

Não é necessário realizar cadastro ou confirmação prévia para o evento. O Salão CENACON fica localizado anexo ao Hotel Nacional Inn, na Av. Getúlio Vargas, 2330 – Recreio São Judas Tadeu.

