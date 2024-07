Netto e João Muller participaram de vários eventos junto à população no final de semana

Crédito: divulgação

O pré-candidato a prefeito Netto Donato (PP), acompanhado do pré-candidato a vice-prefeito João Muller (MDB), continua percorrendo a cidade a fim de conversar com a população e receber sugestões de projetos e melhorias para São Carlos. Neste final de semana, diversos bairros foram visitados e as conversas ficaram marcadas novamente pelas ideias construtivas e pelo tom de diálogo, mostrando a receptividade com que a população tem acolhido Netto e Muller.

Na noite de sábado (13/07), os pré-candidatos estiveram na Festa Julina da Igreja Arautos do Evangelho, onde receberam dos fieis vários convites de visita a empresas e bairros. O mesmo aconteceu logo depois, no Santa Felícia, com a participação na quermesse da Comunidade Santo Expedito e, ainda, em uma outra confraternização de um residencial no Jardim Botafogo. Mais cedo, Muller também acompanhou a partida entre Grêmio São-Carlense e XV de Piracicaba, pela Copa Paulista, no Estádio do Luisão.

As agendas prosseguiram no domingo (14/07), com uma visita à Igreja Assembleia de Deus Madureira e um almoço em prol da Associação Nave Sal da Terra. Além disso, Netto e Muller ainda estiveram à tarde no Jardim Cruzeiro do Sul e, à noite, participaram de uma celebração religiosa na Vila São José.

Netto Donato, pré-candidato a prefeito, agradeceu pela forma como tem sido acolhido em todos os lugares que tem visitado e pelo carinho recebido nas ruas. “Continuamos em contato com a população e ouvindo sobre as necessidades de cada bairro, sempre muito bem recebidos e nos deparando com propostas muito importantes para continuarmos a desenvolver a nossa cidade. São Carlos é uma cidade acolhedora e querida, que está no coração do nosso povo, e sabemos que temos em comum que todos querem o bem de São Carlos. É isso o que nos faz seguir em frente e acreditar em um futuro promissor para a nossa cidade”, comenta Netto.

Da assessoria

