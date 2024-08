Netto Donato quer associações de bairro com voz ativa no governo municipal

O candidato a prefeito Netto Donato (PP) se reuniu, nesta quinta-feira (01/08), com alguns dos presidentes das associações de bairro para uma conversa sobre o presente e o futuro da cidade de São Carlos. A reunião contou com representantes de associações de várias regiões, que levaram suas reivindicações para apreciação do candidato.

Na conversa, Netto comentou sobre o projeto de regionalizar a zeladoria pública e aproxima-la dos bairros e da periferia, aprimorando a logística e diminuindo o tempo para a execução dos serviços. A proposta irá constar em seu Plano de Governo, assim como a criação de um canal permanente de diálogo com as associações.

Também durante o encontro, os representantes das associações de bairro lembraram de melhorias que foram feitas nos últimos anos pela Prefeitura – como o recapeamento em todas as regiões da cidade e a pavimentação de diversas vias – e ouviram de Netto soluções para alguns aspectos que ainda precisam continuar a evoluir, como a sensação de segurança e a otimização de alguns serviços públicos.

De acordo com Netto, estas e outras propostas tornarão os serviços de manutenção e zeladoria muito mais eficientes em todo o território são-carlense. “Nós sabemos que precisamos avançar e muito na regionalização dos serviços públicos e na zeladoria da cidade. A população tem pedido e nós sabemos onde precisamos melhorar e iremos melhorar. Fazendo a descentralização e a regionalização dos serviços de zeladoria, teremos as máquinas do SAAE e da Secretaria Municipal de Serviços Públicos em cada região da cidade e, desta forma, atenderemos as solicitações com muito mais agilidade. Além disso, teremos um canal aberto com todas as associações para que a gente possa constantemente receber as demandas e trocar informações sobre as necessidades de cada bairro ou região da cidade de São Carlos. O poder público precisa cada vez mais estar ao lado da população, construindo junto a nossa cidade, e as associações de bairro são fundamentais neste processo”, ressalta Netto.

