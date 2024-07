Netto Donato (PP) disponibiliza Whatsapp para ouvir a população

Crédito: divulgação

O pré-candidato a prefeito Netto Donato (PP) está inovando na formulação de seu Plano de Governo. Fazendo justiça às novidades tecnológicas da comunicação nos últimos anos, Netto está ouvindo as propostas e sugestões da população para a cidade pelo WhatsApp, permitindo um contato direto com o pré-candidato para tratar de todos os temas.

A iniciativa, que já está funcionando há cerca de um mês, prevê que os são-carlenses podem enviar mensagens de texto e gravar áudios pelo aplicativo de mensagens com proposições para seu bairro ou para a cidade como um todo. O número de telefone é o 99704-7972 e as propostas são válidas para qualquer dos assuntos que envolvem a administração pública e que exigirão atenção do próximo prefeito.

Desta forma, as mensagens serão respondidas pelo próprio pré-candidato ou por sua equipe e, ao final, poderão constar em seu Plano de Governo, que será construído em conjunto com as reuniões presenciais com a sociedade civil organizada e norteará as propostas de Netto para a cidade de São Carlos.

Netto destaca que a comunicação pelo WhatsApp entrou de vez na vida dos são-carlenses, de modo que o aplicativo tem sido um relevante meio de captação de propostas. “A gente sabe que a tecnologia e as redes sociais são importantíssimas e utilizadas para otimizar o tempo. Por isso, criamos um WhatsApp em que podemos conversar com a população e responder diariamente as perguntas. Faça sua sugestão, crítica ou deixe sua opinião sobre aquilo que a gente pode e deve melhorar no seu bairro e na nossa cidade”, ressalta o pré-candidato.

