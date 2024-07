Netto Donato percorre vários bairros no final de semana

Netto esteve em vários locais - Crédito: divulgação

Neste final de semana, o pré-candidato a prefeito, Netto Donato (PP), participou de vários eventos e conversou com moradores e com a sociedade civil organizada em diversos bairros da cidade, entendendo as melhorias que precisam ser feitas em cada localidade e para a cidade em geral.

No sábado (29/06), Netto marcou presença no Sertanejão da Igreja Catedral, onde reviu amigos e foi recebido por populares. Depois, o pré-candidato também esteve na Festa Junina promovida pelos moradores do Parque dos Timburis, igualmente sendo bem acolhido e debatendo sobre as intervenções que o poder público pode realizar naquela região.

Já no domingo (23/06), a agenda começou cedo em uma reunião com competidores de atletismo no Jardim Vista Alegre, seguido por uma entrevista em uma rádio no Cidade Aracy e uma visita a uma igreja no mesmo bairro. Na sequência, Netto também esteve em atividade no Jardim De Cresci, no grande Santa Felícia e no aniversário da cantora Renata Árabe, na Vila Nery. À tarde, passeou com a família na Festa do Morango no Shopping Iguatemi e, à noite, ainda participou de uma celebração religiosa no Cidade Aracy antes de encerrar o dia com uma reunião interna.

Via Assessoria de Imprensa

Leia Também