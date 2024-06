Netto Donato participa de festividades durante o final de semana

Crédito: divulgação

O pré-candidato a prefeito Netto Donato (PP) continua dialogando com a população e, neste final de semana, participou de diversas festividades para entender ainda mais as demandas de cada bairro e de cada região da cidade. Os eventos reuniram diferentes grupos sociais e profissionais, com a população apresentado solicitações para Netto.

Na noite de sábado (15/05), Netto participou de uma confraternização na Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de São Carlos (AEASC) e, depois, conversou com populares na Festa Junina da Fundação Educacional São Carlos (FESC). Por fim, também esteve no tradicional baile do Clube Ítalo-Brasileiro.

Já no domingo (16/06), o pré-candidato cumpriu agendas internas e realizou outras a convite de apoiadores, prosseguindo com sua caminhada de dialogar com a população de todos os bairros e criar um Plano de Governo consistente e executável de acordo com a vontade popular e a realidade do município.

