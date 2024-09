Netto Donato diz que autismo vai ser prioridade absoluta no seu governo

Netto Donato - Crédito: divulgação

O candidato a prefeito Netto Donato (PP) tem apresentado, nas diversas reuniões em que participa, propostas arrojadas para apoio às pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e seus familiares, bem como propõe ampliar as parcerias com o terceiro setor e fazer com que a Prefeitura trabalhe esta questão com prioridade na integração de suas diferentes secretarias.

Entre as propostas, caso seja eleito prefeito, Netto quer implantar um Centro de Referência em Autismo na cidade de São Carlos, de modo que a população com TEA seja atendida por equipes multidisciplinares especializadas e tenha garantida uma atenção diferenciada em relação aos procedimentos padrão de saúde. A proposta ainda prevê que exista um espaço específico para discussão sobre o autismo, fortalecendo a qualificação e inclusão social, a promoção de ações e programas em modalidades esportivas e culturais e a integração de familiares das pessoas com TEA.

De acordo com Netto, o cuidado com o autismo não pode ser negligenciado e deve ter ampla atenção do poder público em todas as esferas. “O autismo tem que ser prioridade absoluta, pois o número de pessoas com diagnóstico está subindo e nós precisamos estar preparados para ofertar os tratamentos e lidar com o acolhimento destas pessoas e das próprias famílias, dando todo o apoio necessário”, afirma Netto.

Para que os diagnósticos e tratamentos sejam oferecidos com mais agilidade, ele irá ampliar as parcerias com o terceiro setor. “Isso será possível com o apoio da APAE, da Acorde, da ONG Espaço Azul e de outras instituições que fazem este atendimento. Todo o trabalho será feito em conjunto e é muito importante termos o diagnóstico desta situação para proporcionarmos uma melhor qualidade de vida não só para a criança, mas também a assistência para a família”, acrescenta Netto.

Já o candidato a vice-prefeito Roselei (MDB) enfatiza a necessidade de o município trabalhar esta questão de forma integrada, envolvendo setores como saúde, educação e cidadania. “Hoje, São Carlos tem mais de 200 crianças com autismo atendidas no contraturno escolar em instituições conveniadas, mas é importante fortalecermos estes convênios e também continuarmos contratando profissionais para a educação especial e ampliar nossa equipe multidisciplinar. O autismo se trata com acolhimento e um trabalho transversal, envolvendo a construção de política pública de valorização e atenção ao autista e à pessoa com deficiência como um todo, e deve ter todo o cuidado do poder público”, completa Roselei.

