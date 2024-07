Netto Donato discute plano de governo com colaboradores de empresa de acessórios pet

Netto Donato (PP) visitou as instalações da empresa Furacão Pet - Crédito: divulgação

O pré-candidato a prefeito Netto Donato (PP) visitou as instalações da empresa Furacão Pet e conversou com colaboradores na última terça-feira (02/07), aprimorando o diálogo com os setores produtivos da cidade. A empresa, com sede em São Carlos, é a maior fabricante de acessórios pet da América Latina.

Convidado pelo vereador Dé Alvim (Solidariedade) e sendo recebido pelo grupo diretor do empreendimento, Netto percorreu a fábrica e teve a oportunidade de apresentar aos colaboradores a sua proposta de Plano de Governo, em que as pessoas podem encaminhar propostas e sugestões também pelo WhatsApp e, com isso, auxiliar nas melhorias a serem implementadas em cada bairro ou segmento da cidade.

Na ocasião, Netto agradeceu a hospitalidade com que foi recebido e recordou o potencial de São Carlos no que diz respeito ao desenvolvimento econômico. “A gente constrói uma cidade cada vez melhor ouvindo as demandas da população, por isso, ficamos muito felizes em fazer esta visita. São Carlos é referência nesta área de acessórios pet e isso mostra que a nossa força vem de São Carlos, da comunidade são-carlense que impulsiona o crescimento da cidade. Enquanto poder público, o que temos que fazer é dar mais possibilidades de crescimento às empresas já sediadas da nossa cidade e atrair novas empresas e tecnologias para cá, promovendo o desenvolvimento são-carlense e fazendo com que este desenvolvimento seja cada vez maior”, ressalta Netto.

Durante as conversas com os colaboradores, ele convidou todos a contribuírem com a formulação de seu Plano de Governo, convite que também é estendido para toda a população. Para isso, o são-carlense que quer mostrar a realidade de seu bairro ou reivindicar melhorias deve apenas mandar uma mensagem de texto ou gravar áudio para 99704-7972, podendo indicar também as propostas que devem ser realizadas no local.

Da Assessoria de Imprensa

