Netto defende o apoio ao esporte em reunião com representantes de academias

O pré-candidato a prefeito Netto Donato (PP) e o pré-candidato a vice-prefeito João Muller (MDB) receberam, na noite de terça-feira (23/07), representantes das academias de jiu-jitsu CT Coliseu e Gean Zoppelari para mais um bate-papo tendo em vista a construção de um Plano de Governo para a cidade. Na pauta, foi abordada a questão do esporte como saúde preventiva e o apoio do poder público à modalidade, que representa São Carlos em diversas competições e também auxilia na formação cidadã de crianças e adolescentes.

Netto e Muller estiveram acompanhados do pré-candidato a vereador Fabio Zanchin (Solidariedade), que é apoiador do jiu-jitsu são-carlense e, em conjunto com as academias, tem planos de otimizar ainda mais o apoio ao esporte em diversas áreas. Ele reuniu atletas e técnicos, que apresentaram sugestões sobre como ampliar o fomento a esta e outras modalidades presentes no município.

Durante a conversa, os lutadores das academias Gean Zoppelari e CT Coliseu também abordaram o esporte como mecanismo de inclusão social e comentaram sobre as ações que estas entidades têm realizado nos últimos anos, seja para a prática da atividade a nível comunitário ou nas competições de rendimento.

Netto Donato ressalta que, promovendo este tipo de reunião e ouvindo estas e outras demandas, é possível criar planos voltados para cada atividade esportiva. “Sabemos que cada modalidade tem suas características e, com esta conversa, entendemos melhor a demanda do jiu-jitsu e que também é muito próxima de alguns esportes e entidades específicos. Por isso, foi muito importante receber as sugestões e orientações sobre como conduzir e aprimorar o apoio a este esporte na cidade. O trabalho social que muitas entidades fazem é muito importante e esta parceria é fundamental para que o poder público chegue em cada bairro e cuide das crianças e adolescentes. A cidade cresce a cada dia, e o terceiro setor é de grande relevância para ampliarmos ainda mais as políticas públicas no esporte e em outras áreas”, disse Netto.

