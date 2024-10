Netto Donato fala sobre desafios e planos para São Carlos em entrevista ao SCA

Netto concedeu entrevista ao SCA - Crédito: reprodução/Lu Zanollo

O prefeito eleito de São Carlos, Netto Donato, participou de uma entrevista ao vivo no portal São Carlos Agora, onde compartilhou suas expectativas e planos para a cidade. Netto agradeceu o apoio dos mais de 68 mil eleitores, que representaram mais de 53% dos votos válidos. Ele afirmou que está preparado para começar sua gestão a partir de janeiro de 2024 e já tem conversas agendadas com o atual prefeito para iniciar o processo de transição.

Confira a entrevista completa no vídeo abaixo:

Durante a entrevista, Netto destacou que sua experiência anterior como secretário de governo o ajudará a identificar e enfrentar os principais desafios da administração pública. "Nós temos sim uma uma coisa boa que eu tive há um ano e oito meses na Prefeitura, então eu já sei alguns problemas, alguns gargalos que tem ali administrativos e a gente já está preparado para enfrentar e para continuar fazendo a cidade de São Carlos avançar", afirmou.

Ao ser questionado sobre as primeiras ações de sua gestão, Netto mencionou a importância de continuar o trabalho iniciado na área da infraestrutura, com destaque para a pavimentação de ruas e a ampliação das linhas de transporte público. Ele também falou sobre a segurança, prometendo dar posse a 53 novos guardas municipais logo no início do mandato.

O novo prefeito destacou ainda a importância da harmonia com o Legislativo, independentemente das diferenças políticas. Ele afirmou que respeitará todos os vereadores eleitos e trabalhará em parceria com eles para o bem de São Carlos.

Netto também falou sobre suas promessas de campanha, como a construção de uma UPA na região leste e a implantação de um pronto-socorro infantil. Além disso, reafirmou o compromisso com a educação infantil e com a ampliação de vagas em creches, destacando que, apesar da fila de espera, a situação melhorou em relação a gestões anteriores.

Ao final da entrevista, Netto agradeceu o apoio dos eleitores e prometeu uma administração transparente e voltada para o bem-estar de toda a população de São Carlos. "A partir de 1º de janeiro, sou prefeito de todos os são-carlenses, e vamos trabalhar com muito respeito e dedicação", concluiu.

A entrevista foi encerrada com votos de sucesso da equipe do São Carlos Agora, que também expressou apoio ao novo prefeito no desafio de governar a cidade.

