MDB lança João Muller como pré-candidato a vice de Netto Donato

Muller e Netto - Crédito: SCA

O MDB lançou na noite desta segunda-feira (1) o ex-vereador João Muller (MDB) como pré-candidato a vice-prefeito de Netto Donato (PP). A chapa terá apoio do prefeito Airton (PP) Garcia e dos ex-prefeitos Melo e Rubinho.





O partido tomou decisão poucos dias após anunciar a retirada do atual vice-prefeito Edson Ferraz (MDB) como pré-candidato à corrida eleitoral.

O evento aconteceu no escritório regional do MDB, localizada no Santa Felicia, e contou com a presença de Netto Donato, Edson Ferraz, Eduardo Cotrim (presidente do MDB), dos ex-prefeitos João Otávio Dagnone de Melo e Rubinho



Além disso, estavam presentes os vereadores Marquinho Amaral, Lucão Fernandes, Rodson Magno, Roselei, Cidinha Oncológico, Neusa, Dimitri, Dé Alvim e Robertinho Mori.



A chapa Neto e João Muller terá apoio de PP, Podemos, PRD, Republicanos, PSDB, PL e Solidariedade, PMB, PDT e MDB.



O prefeito Airton Garcia não estava presente, mas foi representado pela sua irmã, Amariluz Garcia Ferreira Silva.



Em seu discurso, João Muller, que já foi vereador por quatro vezes, adotou um tom otimista. "Temos que dar continuidade e melhorar mais a cidade de São Carlos. O Netto já trabalhou com três ex-prefeitos e eu também e agora chegou a oportunidade de nós unirmos nosso conhecimento e experiência. O Netto tem 17 anos de vida pública e eu tenho 32 anos, ou seja, temos conhecimento pleno das necessidades da cidade de São Carlos e, por isso, aceitamos o desafio".



O pré-candidato Netto Donato, que tentará pela segunda vez ser prefeito, afirmou que para vencer eleição o MDB é peça fundamental.



"O MDB é uma peça importante para vencer as eleições. É muito importante contar com a presença de grandes partidos para este futuro projeto de governo para nossa cidade".

