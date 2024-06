MDB homenageia Diana Cury, a primeira e única mulher presidente da Câmara

Crédito: Divulgação

O Movimento Democrático Brasileiro (MDB) de São Carlos prestou uma homenagem à professora Diana Cury pelos relevantes serviços prestados em prol do bem comum da cidade e por sua notável trajetória de vida, na manhã deste sábado, 15. A homenagem consistiu na entrega de uma placa comemorativa para a família de Diana Cury, além da inauguração do novo escritório político do partido, localizado no Jardim Santa Felícia, onde foi fixado o quadro da professora.

Diana Cury é uma figura marcante na história política e educacional de São Carlos. Nos anos 1960, ela já se destacava como jovem estudante, participando dos festejos do Centenário da fundação da cidade, onde teve a oportunidade de presenciar a presença de líderes políticos como Juscelino Kubitschek e Jânio Quadros.

Casada com Wilson Wady Cury em 1965, Diana construiu uma sólida família, tendo três filhos - Cynthia, Cláudia e Wilsinho - e quatro netos. O casal compartilhava a paixão pela música e a vocação educacional, liderando com entusiasmo o Coral dos Encontristas da Catedral.

Após se formar em Biologia e Pedagogia, e obter o Mestrado em Educação pela Universidade Federal de São Carlos, Diana Cury se tornou diretora de escola e coordenadora de curso universitário, sempre se destacando por sua determinação e sensibilidade.

A atuação política de Diana Cury foi uma consequência natural de suas atividades comunitárias. Inspirada por lideranças como Elydia Benetti e Carminda Ferreira, ela se elegeu vereadora em 1996 e foi reeleita em 2000 e 2004. Durante seu mandato, exerceu diversos cargos na Mesa Diretora da Câmara, incluindo a Presidência da Casa no período de 2005 a 2006, sendo a primeira e única mulher a ocupar essa posição.

Na Câmara Municipal, Diana Cury se destacou por sua atuação na revisão do Regimento Interno e da Lei Orgânica do Município, bem como na Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Além disso, ela se dedicou à luta pelos direitos dos educadores e à proposição de políticas públicas nas áreas de educação e serviço social.

A homenagem prestada pelo MDB de São Carlos reconhece o legado de Diana Cury como uma mulher de liderança, sensibilidade e comprometimento com o bem-estar da comunidade. Sua trajetória inspira novas gerações de líderes e educadores a seguirem em sua jornada de transformação social.

