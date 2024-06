MDB de São Carlos indica Edson Ferraz à pré-candidato a prefeito de São Carlos

Crédito: Divulgação

Em evento realizado neste sábado, 15, no Jardim Santa Felicia, onde inaugurou o escritório político do MDB e Avante, o Diretório Municipal do Movimento Democrático Brasileiro (MDB) de São Carlos por unanimidade votou e indicou Edson Ferraz à pré-candidato para a eleição a prefeito deste ano. A decisão aconteceu após o MDB e o Avante selarem uma aliança política visando as eleições de 2024 na cidade, dando total apoio a pré-candidatura.

Edson Aparecido Ferraz, de 58 anos, é o atual vice-prefeito de São Carlos e será o candidato indicado pela chapa MDB-AVANTE. Filho de uma família de trabalhadores, Ferraz possui uma trajetória marcada pelo esforço pessoal e pelo compromisso com o desenvolvimento da comunidade.

Nascido e criado no bairro Tijuco Preto, em São Carlos, Ferraz se formou como Técnico em Mecânica Geral pelo SENAI e, posteriormente, cursou Educação Física. Ainda jovem, buscou realizar seu sonho de se tornar jogador de futebol, atuando como goleiro em diversos clubes, incluindo equipes do Campeonato Brasileiro.

Sua carreira política começou em 2005, quando assumiu a Secretaria de Esportes e Lazer da Prefeitura Municipal. Em 2013, Ferraz integrou-se a uma nova frente política liderada por Airton Garcia, sendo posteriormente convidado a ocupar novamente a Secretaria de Esportes e Cultura. Em 2020, foi eleito vice-prefeito, compondo chapa com Airton Garcia.

O próximo passo será a formalização da pré-candidatura de Edson Ferraz durante a convenção partidária, prevista para o mês de agosto. Lideranças do MDB e do Avante manifestaram confiança em ampliar a articulação com outros grupos políticos e movimentos sociais, a fim de consolidar uma chapa forte e comprometida com o desenvolvimento sustentável de São Carlos.

Estiveram presente o Secretário Geral do Diretório Estadual do Avante, Edvaldo Brito, o ex-prefeito de São Carlos Dagnone de Melo, ex-prefeito de Itirapina José Maria, ex- presidente da Câmara e da OAB Edson Fermiano e os vereadores do MDB Professora Neusa, Roselei Françoso, Thiago de Jesus, pré candidatos do Avante e MDB, amigos e militantes.

