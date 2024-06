MDB anuncia Edson Ferraz como pré-candidato a prefeito de São Carlos

Edson Ferraz - Crédito: Reprodução redes sociais

O MDB e o AVANTE, partidos aliados, realizarão uma série de reuniões nos próximos dias para discutir, analisar, decidir e organizar os próximos passos dos dois partidos em São Carlos. As discussões acontecerão nas instâncias das Comissões Executivas e dos Diretórios municipais, que são os órgãos máximos dos partidos.

Contudo, o nome colocado atualmente à apreciação dos partidos para ser pré-candidato a prefeito é do vice-prefeito Édson Ferraz.

Segundo nota oficial do partido, "assim que as reuniões forem realizadas, os partidos farão a divulgação das decisões tomadas". O texto também destacou que as decisões tomadas deverão, por força da legislação eleitoral, ser homologadas ou não pelas convenções que deverão ser realizadas entre os dias 20 de julho e 05 de agosto.

Quem é Edson Ferraz

Nascido em 1966, filho de Sebastião Ferraz e Durcelina Pimenta Ferraz. É casado com Marta Regina Figueiredo Ferraz, com quem tem os filhos Júlio César Figueiredo Ferraz e Ana Iza Figueiredo Ferraz. Se formou em Educação Física e atuou na profissão em diversas oportunidades. A partir de 1998, Edson se aproxima da política através de amigos e passa a desenvolver alguns projetos de relevância. No ano de 2005, ele recebe o convite para assumir a Secretaria de Esportes e Lazer da Prefeitura Municipal de São Carlos e ali permanece até 2012. Nas eleições de 2016, Edson participa diretamente do projeto de Airton Garcia, que é eleito Prefeito de São Carlos. Edson assume, novamente, o cargo de Secretário de Esportes e Lazer até 2020, quando é convidado para disputar as eleições majoritárias como vice-prefeito ao lado de Airton, disputa que se encerra vitoriosa.

