Mario Casale recebe demandas de organizadores e promotores do São Carlos Racing

Crédito: Divulgação

O candidato a prefeito de São Carlos, Mário Casale (Novo), recebeu nesta quinta-feira, 22, um grupo de pilotos de arrancada automotiva, que realizam o famoso São Carlos Racing. Contando com a participação do candidato a vice-prefeito do Novo, Sidnei Moura, os motoristas destacaram a importância dessa modalidade para a comunidade regional apresentando algumas propostas para o futuro desta prática na Capital da Tecnologia.

Durante o encontro, os pilotos sublinharam a necessidade de uma infraestrutura adequada e permanente para a prática do esporte, visto que atualmente as competições ocorrem em ruas da cidade, o que exige interdições e causa transtornos pontuais no trânsito local. A proposta central apresentada ao candidato foi a criação de uma pista exclusiva para arrancadas dentro de um centro de eventos, garantindo assim maior segurança e melhor organização para as competições.

O representante do Novo, em resposta às demandas dos pilotos, manifestou seu apoio à iniciativa e se comprometeu a estudar a viabilidade da criação dessa infraestrutura específica. Casale reconheceu a importância do esporte não apenas como forma de lazer, mas também como um potencial gerador de emprego e renda para a cidade. “Nosso Plano de Governo contempla a busca incessante por parcerias público-privadas para viabilizar a construção do centro de eventos”, explica. “Esta arena multiuso deverá abrigar, além da pista de arrancada, outras modalidades esportivas que hoje carecem de espaços adequados na cidade”, complementa.

Casale ressaltou que o incentivo a esportes radicais como a arrancada é fundamental para diversificar as opções de entretenimento no município, com a finalidade de promover o turismo e atrair público de outras regiões para esses eventos. O candidato do Novo também destacou a relevância de conversar com os praticantes dessa modalidade para compreender suas necessidades e garantir que as políticas públicas sejam efetivas e beneficiem a todos os envolvidos. “O nosso compromisso é com a transparência e a continuidade do diálogo com os diversos setores da sociedade, assegurando que todas as vozes serão ouvidas na construção de uma São Carlos mais moderna e inclusiva”, garante.

