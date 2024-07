Mario Casale prestigia inauguração de novas salas do Ciesp

Crédito: Divulgação

O pré-candidato a prefeito de São Carlos, Mario Casale (Novo), esteve presente durante a inauguração das novas dependências do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Ciesp), que aconteceu na manhã do dia 28 de junho de 2024 (sexta), em comemoração aos 75 anos da unidade são-carlense. Esse evento contou com a participação do presidente estadual do Ciesp, Rafael Cervone, que foi recepcionado pelo diretor regional, Marcos Henrique dos Santos, e demais líderes empresariais e políticos.

Em entrevista à imprensa, Cervone parabenizou o título de Industrial do Ano de 2024 conquistado por Mario Casale, devido à sua exitosa gestão frente à Casale Equipamentos. “Eu fiquei muito feliz com o prêmio do Mario, pois ele é uma nova liderança e uma referência para nossa juventude”, destacou o presidente estadual do Ciesp. “Esta nova tendência da manufatura 4.0 com Inteligência Artificial, Metaverso e Realidade Aumentada deve atrair diversos empresários jovens, e o talento do Mario estimula nossa indústria como um todo”, complementou.

O Brasil do Futuro

Ao longo da solenidade foram apresentados vários projetos do Serviço Social da Indústria (Sesi) e do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), englobando atividades de cultura, esportes e financiamento de bolsas de estudo para o exterior. “O trabalho que o Sesi e o Senai estão realizando com esses jovens pode perfeitamente se encaixar e se adaptar com a Rede Municipal da cidade, oferecendo um futuro digno para diversos estudantes e suas respectivas famílias”, enfatizou o pré-candidato a prefeito pelo Novo.

Entusiasmado com as demonstrações dos jovens talentos, Mario conheceu Yasmim Parada, de Descalvado, que foi selecionada para o Programa Passaporte para o Futuro do Sesi. Iniciativa inédita da indústria paulista, esse projeto oferece bolsas integrais aos estudantes mais aplicados do Ensino Médio dessa instituição, para que eles possam se graduar nas melhores universidades dos Estados Unidos e Canadá, em áreas de interesse da indústria nacional: Engenharia, Inovação, Tecnologia e Ciências Aplicadas.

Em agosto deste ano, Yasmim irá cursar Engenharia Mecânica em Montreal, no Canadá, após passar em 8 universidades de 10 que prestou exame de admissão. “Como industrial, é um orgulho pagar por iniciativas como esta, que ajudam a construir um Brasil melhor e mais tecnológico”, elogiou Mario. “Conversei com a direção do Sesi e do Ciesp e eles são totalmente abertos para a efetivação de parcerias com Prefeituras”, destacou.

