Mario Casale inicia campanha debatendo ideias inovadoras com Deltan Dallagnol

Crédito: Divulgação

Na madrugada do dia 16 de agosto (sexta-feira), o candidato a prefeito de São Carlos, Mario Casale (Novo), iniciou à sua campanha eleitoral com uma live especial ao lado de Deltan Dallagnol, ex-coordenador da Operação Lava Jato e também membro do partido Novo. O evento marcou o começo oficial de sua jornada rumo à prefeitura, trazendo um discurso focado em gestão eficiente e no combate à corrupção. "Hoje é um momento muito especial em nossa trajetória. Venho trabalhando há meses para isso, e agora finalmente podemos pedir votos e nos chamar de candidatos", declarou Casale. "Este é o início de uma jornada de 50 dias até o dia 6 de outubro, em que vamos apresentar nossas propostas para transformar São Carlos", complementou.

Durante essa transmissão, Casale destacou a importância de contar com profissionais técnicos e capacitados para resolver os problemas da cidade, enfatizando áreas críticas como saúde, educação e transporte público. "Em nossa campanha, vamos abordar questões que afetam diretamente a vida das pessoas, como filas para exames e cirurgias, falta de remédios e o transporte público precário", enumerou. "São problemas que, com uma boa gestão e uma equipe eficaz, podem ser resolvidos", analisou.

Casale também reiterou a necessidade de utilizar toda tecnologia disponível como aliada para melhorar a vida dos cidadãos, mencionando a criação de aplicativos que facilitem a comunicação entre a população e a administração pública. "Precisamos usar a tecnologia para melhorar a vida das pessoas", observou. "Com uma gestão eficiente, podemos resolver muitas das demandas básicas que a população enfrenta diariamente", acrescentou.

Deltan Dallagnol, por sua vez, endossou a candidatura de Casale, destacando a possibilidade de transformação de São Carlos sob um governo do partido Novo. "O Mario carrega a essência que precisamos para promover a mudança", elogiou. "É claro que ele não conseguirá fazer essa mudança sozinho; é necessária uma união com a população em busca de justiça, liberdade e trabalho", afirmou o ex-procurador, solicitando apoio ao seu correligionário.

