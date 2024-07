Mario Casale discute plano de governo com a Associação de Engenheiros e Arquitetos de São Carlos

Crédito: Divulgação

O pré-candidato a prefeito de São Carlos, Mario Casale (Novo), participou de um encontro na Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de São Carlos (AEASC) para ouvir e discutir os desafios e soluções para o desenvolvimento urbano sustentável do município. Durante o encontro, os profissionais da área compartilharam suas preocupações e sugestões sobre temas essenciais como a prevenção de enchentes, infraestrutura urbana e a qualidade de vida dos cidadãos.

A discussão centrou-se em um projeto de planejamento urbano que considere a ocupação ordenada do solo, crescimento urbano em sintonia com as áreas verdes e melhoria da infraestrutura em todos os bairros. Questões críticas como a qualidade do transporte público e a mobilidade urbana também foram abordadas. "Recebo inúmeras reclamações sobre a qualidade do transporte público e a mobilidade em nossa cidade. Precisamos repensar o transporte público, pois a insatisfação da população está enorme. Acredito que o projeto passará por repensar os trajetos e a inclusão de vans no sistema, aumentando a disponibilidade do serviço para a população", destacou Mario.

Mario Casale ressaltou a importância de combinar infraestrutura verde e cinza para solucionar o problema das enchentes de maneira eficaz e duradoura. Ele mencionou que sua abordagem se baseia no que propôs há três anos como líder do projeto Enchente Zero, uma iniciativa do Move Sanca, organização que ele fundou. "Precisamos de um plano de longo prazo estruturado, bem discutido com a população e que não seja somente baseado em piscinões. Precisamos pensar em uma cidade moderna e que o contato com a natureza, que sabemos que é tão importante para a nossa saúde, esteja presente. Áreas verdes possibilitam segurar e drenar a água da chuva. Combinando outras soluções de microdrenagem, podemos construir soluções mais inteligentes", afirmou.

Mario também compartilhou sua experiência pessoal como pai de uma menina de três anos, destacando a falta de locais dentro da cidade onde as famílias possam levar suas crianças para ter contato com a natureza. "Como pai, sinto na pele a falta de espaços com natureza onde eu possa levar minha filha para brincar e explorar. Queremos uma cidade que ofereça mais áreas verdes e de lazer para nossas famílias", comentou.

Com essa abordagem, Mario Casale reafirma seu compromisso com um futuro melhor para São Carlos, focado na qualidade de vida e no bem-estar de seus habitantes. "Nosso objetivo é que tenhamos um desenvolvimento estruturado, que nossa cidade esteja pronta para atrair indústrias e empresas, gerando mais empregos e renda para a população. Isso de forma sustentável, sendo a base para um futuro com pessoas muito mais felizes", concluiu.

Casale ressaltou que a troca de ideias com os profissionais da AEASC foi fundamental para entender as demandas e expectativas da comunidade técnica e científica da cidade.

