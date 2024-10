Malabim promete lutar por posto de saúde no Douradinho: "É meu compromisso com aquela região"

Vereador Malabim foi entrevistado pelo São Carlos Agora - Crédito: SCA

O vereador Malabim, reeleito com uma votação expressiva de 2.132 votos, foi entrevistado pelo jornal São Carlos Agora nesta sexta-feira (25). Na conversa com os jornalistas do portal, o vereador destacou o crescimento de sua base eleitoral, atribuindo o aumento de votos ao trabalho consistente desenvolvido ao longo dos anos em várias regiões de São Carlos.

Na entrevista, ele ressaltou que manter-se com uma votação elevada é desafiador e exige dedicação. O trabalho de sua equipe e a parceria com o deputado federal Celso Russomano foram fundamentais para conquistar melhorias significativas para a cidade. "O Russomano tem sido um grande aliado, e através das minhas solicitações, ele trouxe diversas verbas que beneficiam São Carlos", destacou Malabim.

Entre os projetos importantes discutidos, Malabim mencionou a destinação de uma verba de R$500 mil, conquistada com apoio de Russomano, para a construção do Posto de Saúde do Douradinho. No entanto, essa verba acabou sendo usada para outras urgências da cidade, como a compra de bolsas de colostomia, normalizando um problema que antes era recorrente. "Esse posto é um desafio do meu mandato e uma necessidade urgente para a população daquela região", afirmou o vereador.

Malabim também comentou sobre o progresso do projeto para o Posto de Saúde do Douradinho, informando que já foram destinados R$80 mil para o cercamento do terreno onde a unidade será construída. Ele convidou a equipe do São Carlos Agora para visitar o local e acompanhar o avanço do projeto. Além disso, Malabim espera receber mais R$500 mil no início de 2024 da Prefeitura Municipal e está em conversas com Russomano para conseguir outra parcela de R$500 mil até o final do ano, totalizando R$1 milhão para viabilizar a obra.

O vereador ressaltou a importância de seguir as normas de saúde para que o posto funcione dentro das diretrizes exigidas pelo Governo Federal. Ele lembrou que uma unidade de saúde anterior no local teve de ser fechada por não atender aos padrões exigidos. "É meu compromisso com aquela região e com a população que mais precisa de atendimento", declarou Malabim.

A entrevista também abordou o impacto do trabalho do vereador em outras áreas da cidade, como as cirurgias eletivas, onde ele conseguiu verbas significativas para reduzir a fila de espera. Embora nem sempre isso se reflita diretamente em votos, Malabim reforçou que seu foco é melhorar a vida das pessoas, independentemente do retorno político.

Por fim, o vereador agradeceu a confiança dos eleitores que garantiram sua reeleição e reafirmou seu compromisso em continuar lutando por São Carlos: "A votação que tive é o reflexo de um trabalho sério e de pessoas que acreditam que merecemos estar onde estamos. Vamos continuar trabalhando com foco e determinação."

Leia Também