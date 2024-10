Mais de 56 mil eleitores deixaram de votar em São Carlos

SIGA O SCA NO

07 Out 2024 - 12h30 Por Da redação

Urna eletrônica - Crédito: Agência Brasil

Dos 197.316 eleitores aptos a votar em São Carlos, somente 140.996 compareceram nas sessões eleitorais para exercer seu direito neste domingo. Segundo a apuração, 56.320 pessoas deixaram de votar na cidade, uma abstenção de 28,54%. Os números são praticamente iguais as eleições de 2020.

No Brasil, o voto é obrigatório para maiores de 18 anos e facultativo para jovens entre 16 e 18, analfabetos e maiores de 70 anos. Pessoas que fazem parte do grupo obrigatório e optam por se abster podem justificar a ausência para não ficar em débito com a Justiça Eleitoral.

Votos válidos somaram 127.340. 5.466 (3,88%) votaram em branco e 8.190 (5,81%) anularam o voto. O prefeito eleito, Netto Donato (PP) recebeu 68.178 (53,54%) dos votos válidos. Newton Lima (PT) teve 50.749 (39,85%) votos e Mario Casale (Novo) 8.413 (6,61%) dos votos válidos.

