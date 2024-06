Grande público acompanha lançamento da pré-candidatura de Netto Donato

Netto no lançamento da pré-candidatura - Crédito: divulgação

Netto Donato (PP) oficializou sua pré-candidatura à Prefeitura de São Carlos na noite desta segunda-feira (10/06). O Salão CENACON do Hotel Nacional Inn ficou lotado de apoiadores.

Desde o início do evento, o clima era de incentivo e positividade. Seis deputados federais e estaduais prestigiaram o lançamento. Mensagens de apoio de outros políticos e lideranças também foram exibidas no telão.

Prefeitos, vereadores, representantes de entidades civis e da sociedade organizada também marcaram presença. O prefeito Airton Garcia, em um gesto de confiança e apoio, declarou Netto como seu pré-candidato.

Visivelmente emocionado com a grande recepção, Netto agradeceu o carinho e a confiança depositados em sua pré-candidatura. "É uma felicidade imensa ver este salão lotado, sem lugar para sentar. Isso demonstra a vontade do povo de São Carlos em construir uma cidade moderna, acolhedora e com qualidade de vida para todos. Temos a responsabilidade de atender a esse anseio e construir uma cidade que cuide com amor de toda a sua população. Prometo lealdade, dedicação e muito amor por São Carlos", afirmou Netto.

Ao final do evento, os presentes puderam interagir com os parlamentares presentes, tirando fotos e registrando o momento histórico. Estiveram presentes os deputados federais Carlos Sampaio (PSD), Eduardo Bolsonaro (PL) e Mauricio Neves (PP), e os deputados estaduais Bruno Zambelli (PL), Gil Diniz (PL) e Paulo Mansur (PL).

